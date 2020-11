ROMA – Con il claim “Ready for You”, la terza generazione di I20 è pronta ad entrare nelle teste degli italiani come un tormentone. I coreani per il nuovo modello questa volta non hanno lasciato al caso nulla, dalla tecnologia al design, considerando che il segmento delle utilitarie oggi è un bacino dove accogliere parecchi tipi di pubblico: single, giovani famiglie ma anche chi sta cambiando esigenze e

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram



Advertisements

Mi piace: Mi piace Caricamento...

vuole una vettura più confortevole di una citycar, chi preferisce un’alternativa “pop” alle solite blasonate. Hyundai i20, dunque, cambia stile. O meglio, tira fuori la grinta.A mostrarlo nuove dimensioni (4.04 x 1.77 mt con un’altezza di 1.45 mt) ma anche personalità, come è successo per la sua ambassador, Annalisa: Annalisa Scarrone, cantante dall’età di 6 anni – laureata in fisica – ha combattuto contro un pubblico che ha fatto fatica a comprenderla. Nonostante ciò è riuscita a tirare fuori il meglio di sé, ad abbattere le barriere dei talent e, come dimostrato dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2018, si è affermata come un’artista matura.“Abbiamo scelto Annalisa per interpretare al meglio lo spirito di questa terza generazione – ha commentato Andrea Crespi, AD Hyundai Italia, durante il debutto digitale del modello. – La nuova I20 ha uno stile senza precedenti. Con il concetto di “Ready for you”, Hyundai mostra che tutta la tecnologia Made in Corea è pronta ad assistere nel migliore dei modi chi si mette in auto.”Stile aggressivo e carattere non sono però le uniche caratteristiche che hanno in comune Annalisa e I20, c’è ovviamente anche la musica, tanto che il brand ha battezzato il modello – il primo in Europa nella gamma Hyundai – con l’equipaggiamento Bose Premium Sound System, per una versione alto di gamma che prevede l’equipaggiamento di otto altoparlanti, tra cui un subwoofer.L’auto, pensata per la mobilità urbana, inoltre, viene fornita di tutto l’indispensabile per potersela cavare nelle situazioni più difficili. Si parte dallo SmartSense, ossia un pacchetto di serie dei più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita: il Navigation-based Smart Cruise Control che prevedere in anticipo le curve e aggiusta automaticamente la velocità; l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) che avverte quando si supera il limite di velocità; il Lane Keeping Assist (LKA) che allerta su cambi improvvisi di corsia (in caso di colpi di sonno ad esempio); il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) che si illumina quando sta spuntando veicolo dall’angolo cieco. Non per ultimo, utile in città, l’avviso di ripartenza (LDVA): ottimo per evitare distrazioni al semaforo quando il veicolo davanti sta ripartendo; per il parcheggio, invece, il Parking Collision-Avoidance Assist – Reverse (PCA-R) che innesca automaticamente il freno ogni volta che il sistema rileva un rischio in retromarcia.Non finisce qui. Hyundai I20, che questa volta è stata progettata per vivere con il conducente, vanta un sistema infotainment Bluelink su schermo da 10,25 pollici (versione base da 8 pollici): qui si può usufruire del Connected Routing, la nuova modalità di calcolo del percorso, basato su un server all’interno del cloud Hyundai. Le previsioni sul traffico, in questo modo, sono più precise, gli orari di arrivo più puntuali e i ricalcoli più affidabili. Una volta giunti a destinazione, se l’auto viene posteggiata lontana – entro i 2 km –, la navigazione dallo schermo può passare all’app Bluelink, scaricabile sullo smartphone, così da continuare a piedi grazie alla realtà aumentata. A bordo, infatti, già sono integrati gli apparecchi con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, e per ogni evenienza viene offerto sul tunnel centrale un pad di ricarica senza fili, oltre che una porta di ricarica USB per i passeggeri sul retro.La vita a bordo è evidentemente più facile rispetto a prima, quindi. E tra le novità a listino, al top della gamma un motore 1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 volt che contribuisce a una riduzione del 3-4% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2. Questo significa meno soste al distributore e via nei centri storici e nelle zone a traffico limitato a tutte le ore.Inoltre, I20 viene offerta sia con il cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) che con il manuale intelligente a sei marce (iMT) per soddisfare ogni esigenza. Quest’ultima permettendo di risparmiare ancora: nel momento in cui si lascia l’acceleratore, infatti, l’auto entra in modalità “coasting”, sfruttando la forza del veleggio. Dedicato anche questo a chi ha energia da vendere. Il nuovo listino parte da 16.950 euro.Fonte www.repubblica.it