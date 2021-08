MONACO – Motori a tutto gas (anzi sarebbe meglio dire a tutto elettrico ) per la prima edizione dello IAA Mobility 2021 di Monaco. A un mese dall’avvio del Salone che rimpiazzerà la storica kermesse di Francoforte, le case automobilistiche che ne prenderanno parte già affilano armi e stand in attesa di ricevere i primi visitatori dal 7 al 12 settembre. Prima fra tutte Mini, che giocherà la sua partita in casa all’insegna della mobilità urbana e della sostenibilità.

Come già annunciato, la manifestazione si svolgerà in vari luoghi della capitale bavarese, come ad esempio la centrale Max-Joseph-Platz, nelle immediate vicinanze dell’Opera di Stato e del Residenztheater, dove è stato allestito l’Open Space che servirà da passerella per i nuovi concept del marchio. Dal canto suo il Mini Brand Hub sulla Lenbachplatz offrirà un luogo di incontro per gli appassionati del brand. Insomma una sorta di enorme parco dei divertimenti declinato ai motori visitabile grazie alla Blue Lane, che attraverserà la città offrendo la possibilità di sperimentare la guida senza emissioni a bordo della Cooper SE.

Ma a parte la Cooper SE e il modello ibrido plug-in Cooper SE Countryman ALL4, una delle protagoniste assolute della rassegna sarà la Mini Electric Pacesetter ispirata alla JCW, che ha già dato ampie prove delle proprie doti nel campionato mondiale ABB FIA Formula E. Non desterà certo meno curiosità il Vision Urbanaut, progetto camaleontico e visionario che Mini presentò a livello virtuale a novembre scorso per far capire quale fosse la propria idea di futuro, e che sorprendentemente ora è diventato un esemplare in carne e ossa. Il modello fisico d sarà esposto nell’Open Space sulla Max-Joseph-Platz, e per la prima volta potrà essere testato dal pubblico nel Mini Urban Hub.

In un altro luogo celebre di Monaco, la Lenbachplatz, il marchio britannico offrirà invece non auto ma incontri. Mostre, presentazioni e dibattiti, nonché un programma di intrattenimento e culturale si alterneranno nell’edificio storico della piazza, dove verrà presentata anche la nuova collaborazione tra Mini e il designer britannico Paul Smith. Un’amicizia ritrovata, visto che alla fine degli anni ’90 lo stilista britannico disegnò una serie speciale limitata della Mini classica in una tonalità di blu da lui creata. E il primo risultato di questa nuova alleanza è un modello attuale unico, che potrà essere visto da vicino nel Padiglione Mini alla IAA Mobility 2021. (f.p)