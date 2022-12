La nuova avventura imprenditoriale di Denys Maiorino, manager musicale da sempre attivo nella scena musicale dell’hip hop italiano con la sua Level Up e mille altri progetti, è Epoca Motors, un’officina specializzata nel ridare vita solo e soltanto a Vespe d’epoca.

Grazie al suo lavoro e a quello del suo team (oggi formato da ben 4 persone) è possibile far tornare come nuove queste icone dello stile italiano nel mondo. I ricambi che Epoca Motors utilizza sono di alta qualità e quasi tutti Made in Italy, i partner e i fornitori con cui collabora sono solo e soltanto d’eccellenza. “Per ridare nuova vita ad un telaio, ad esempio, non basta un carrozziere qualsiasi. La sabbiatura e la verniciatura va fatta in un certo modo”, spiega Denys Maiorino. “Solo così la Vespa che esce dalla nostra officina torna ad essere bella come quando è uscita dalla Piaggio… o anche di più”.

Oggi che l’attività è avviata e la nicchia di mercato messa in chiara luce, viene da chiedere a Denys quanto guadagna su ogni Vespa consegnata al cliente ‘chiavi in mano’… Nella sua officina c’è una dozzina di fiammanti Vespe in attesa di essere consegnate. La lista d’attesa per far restaurare il proprio mezzo è già lunga diversi mesi e il ritmo di chi lavora su mezzi d’epoca non è certo quello di chi cambia gomme o candele in una normale officina. L’eccellenza assoluta arriva solo con la cura di ogni dettaglio.

Probabilmente però il successo non arriva in questo caso dalla freddezza di numeri e mercato. Solo chi realizza mezzi che sono davvero ‘da collezione’ ha poi successo presso la ristretta schiera di appassionati capaci di apprezzare ogni dettaglio, anche la guaina in cui passa il filo del freno o quello dell’acceleratore. E soprattutto, una Vespa 50 Special, già cantata dai Lunapop, non è mica una Ferrari o una Mercedes d’epoca, mezzi d’élite con cui pochi fortunati possono permettersi di rilassarsi correndo la Mille Miglia.

“Si guadagna, certo, ma solo curando ogni dettaglio e facendo economie di scala su ogni passaggio. Il valore di mercato delle Vespe da restaurare è poi in costante ascesa”, spiega Denys Maiorino. “La nostra clientela è invece una nicchia di appassionati che vuol rivivere l’emozione di guidare la propria Vespa, piano piano e andare a prendersi un caffè con gli amici. Non per caso piacciono soprattutto le cilindrate piccole”. Epoca Motors, quindi, si rivolge ad un ristretto numero di appassionati, sparsi però per il mondo. Spesso infatti le Vespe appena restaurate vengono prima smontate e poi spedite chissà dove.

La chiave del successo di Epoca Motors è quindi la passione più pura. “E’ per questo che restauriamo soltanto Vespe d’Epoca, quelle che preferisco, non ogni tipo di Vespa”, spiega Denys. Invece di fermarsi, durante la pandemia, quando ogni attività musicale connessa a concerti e dj set era totalmente ferma, è ripartito dalla sua ‘ossessione’ per i motori, una fissazione che ha fin da quando era ragazzino. Ha trovato il capannone giusto, a Trezzo D’Adda (MI), non lontano dalla sua Bellusco (MI) dove vive da sempre e piano piano ha cominciato a lavorare. “In realtà non ho mai smesso di fare il meccanico per passione anche quando mi occupavo solo di musica”, racconta Denys Maiorino “Chi mi conosce bene sa di questa passione che con gli anni non si è certo affievolita. E oggi che mi occupo ogni giorno di Vespe, la musica continua ad avere il suo ruolo nella mia vita lavorativa”.

A soli 13 anni infatti Denys Maiorino passava lunghe ore in garage a montare smontare motori e carrozzerie. “Non mi accorgevo del tempo che passava, qualche volta facevo rumore di notte e mio padre giustamente si arrabbiava non poco”, racconta oggi Denys divertito. “Qualche volta facevo dei danni mica da ridere: smontare ogni singolo componente di un mezzo spesso è più facile che rimontarne come si deve tutti i pezzi. Qualche volta non ci riuscivo, e dovevo chiedere a chi aveva più esperienza di me”.

Oggi però tutta questo armeggiare in garage è servito, eccome. L’esperienza pian piano è arrivata e con essa il coraggio di ripartire proprio da un’altra passione, forte come quella per la musica hip hop e dance, non da chissà quale ricerca di mercato. E Denys proprio quest’anno ha potuto regalare al padre per il suo compleanno una vespa d’epoca fiammante 50 ss.

Un altro di motivi del successo quasi immediato di Epoca Motors è stata senz’altro l’attenzione alla comunicazione che un manager musicale come Denys Maiorino da sempre ha. Gli artisti non devono essere solo bravissimi, e le Vespe non devono solo essere restaurati come si deve: vanno anche fotografati e raccontati bene, sui social, con foto, video ed una costante attenzione a far sapere a tutti i propri fan cosa si sta facendo.

Non è certo per caso che Denys Maiorino è diventato “Il Boss delle Vespe”. E’ questo il titolo di programma tv arrivato alla sua seconda stagione in onda su Sky. Le sue passioni infatti la racconta bene, senza filtri e senza esagerare… e nei suoi tanti anni nel music business di amici “vip” Vespisti se ne è fatti non pochi. Per questo nel suo programma ha ospitato artisti come Emis Killa (che conosce fin da quando era solo Emiliano, un ragazzo con la passione del rap e che ha voluto anche una Vespa per sé), DJ-Jad degli Articolo 31 e su fratello Wlady, oppure Mitch (Iena in tv e speaker di Radio 105), intervistato insieme al rapper Sensei. “Quest’anno abbiamo restaurato Vespe anche per atleti come Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo di motocross, il cliclista Tadej Pogačar, vincitore di due Tour de France e l’ex calciatore del Brescia Andrea Caracciolo”, dice Denys. Molto interessante per gli amanti dei motori da competizione è poi la puntata de “Il Boss delle Vespe” dedicata ad una gara Endurance svoltasi presso il Circuito di Pomposa (FE). Racconta una gara che ha messo di fronte diverse Vespe da competizione per lunghe ore, mettendo soprattutto i mezzi ed ogni loro parte meccanica a dura prova…

Proprio dalla massima attenzione alla performance di ogni pezzo che compone le sue Vespe, anche quelle elaborate per correre in pista, che nasce Epoca Motor Parts, la più recente avventura motoristica di Denys Maiorino insieme al suo socio Fabio Caldera. Si tratta di componenti 100% Made in Italy. “Produciamo accensioni, cluster, ventole… ed il nostro fiore all’occhiello è il cilindro Epoca144R, realizzato con Luca Zani”, spiega Denys Maiorino. Si tratta di capolavori tecnologici applicati alle Vespe, come scrivono spesso sui social i follower di Epoca Motor Parts.

“I componenti che produciamo con Epoca Parts per le competizioni di Vespe sono un ottimo modo per far vedere e quindi comunicare a tutti la nostra passione”, conclude Denys. “Nelle gare poi testiamo i nostri oltre ogni limite, così in strada i nostri clienti possono guidare ancora più tranquilli”.