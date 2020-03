Come si comportano in condizione estreme i veicoli elettrici? Sono affidabili e funzionali?

Si direbbe di sì. Almeno, ciò vale per i nuovo EQV griffato Mercedes-Benz, testato al Circolo Polare Artico…

Il modello messo a dura prova in test di resistenza ad Arjeplog (Svezia) è l’EQV, il primo monovolume 110% elettrico griffato Mercedes-Benz.

Con temperature che raggiungono i -30 gradi, su strade ghiacciate e ricoperte da uno spesso strato di neve, la EQV ha dato prova delle proprie capacità superando uno degli ultimi ostacoli che la separano dal lancio sul mercato, previsto nel secondo semestre 2020.

Alcuni esemplari sono stati sottoposti a una serie di test molto impegnativi all’interno dell’area di prova nei pressi del Circolo Polare Artico. In questa attività sono stati coinvolti oltre 30 ingegneri, esperti di elettronica e meccanici di Mercedes-Benz Vans, che hanno guidato la EQV su laghi ghiacciati e misurato gli effetti del freddo estremo su maneggevolezza, ergonomia e comfort utilizzando una tecnologia di misurazione specifica. Il comportamento in fase di avviamento, la resistenza alle basse temperature dei componenti della catena cinematica, del software e delle interfacce e della gestione termica dell’intero veicolo, sono stati testati all’interno di strutture refrigerate.

E’ stato verificato anche il comportamento del sistema di ricarica. La EQV è dotata di una funzione di ricarica rapida integrata in grado di caricare la batteria, dal 10 all’80% circa della capacità, in 45 minuti: questo costituisce un notevole vantaggio, in particolare quando si è in viaggio.

A quanto pare, quindi, la Mercedes-Benz EQV garantisce la massima affidabilità e funzionalità, anche quando le temperature scendono sotto zero. Potrà essere inserito un orario di partenza, comodamente da casa o dall’ufficio, tramite l’app Mercedes me, in modo da preriscaldare l’abitacolo della EQV alla temperatura desiderata e fare sciogliere la neve o il ghiaccio presenti sui finestrini. Se la EQV è collegata a una stazione di ricarica, l’energia elettrica necessaria per questa operazione non riduce l’autonomia, poiché viene prelevata dalla rete e non dalla batteria di alimentazione, offrendo così un vantaggio in termini di comfort.

Anche affidabilità e maneggevolezza su ghiaccio e neve sono doti essenziali. Nell’ambito dei test drive, la EQV ha dimostrato che la posizione ribassata e centrale della batteria agli ioni di litio nel sottoscocca ha effetti positivi sulla maneggevolezza del veicolo, in particolare in condizioni climatiche invernali. I collaudatori hanno confermato che la EQV è perfettamente idonea per essere impiegata dai Clienti, anche in ambienti estremi come il Circolo Polare Artico.

“In questo ultimo test invernale, è stata messo a dura prova la EQV ed i risultati sono stati eccellenti. Con queste prove approfondite ed estese, è stato compiuto un altro importante passo avanti in vista del lancio sul mercato”, ha dichiarato Benjamin Kaehler, Head di eDrive@VANs di Mercedes-Benz Vans.

Lancio sul mercato che è previsto nel secondo semestre 2020. Questa monovolume elettrica è il secondo modello appartenente al brand tecnologico ‘EQ’ di Mercedes-Benz, presentato dopo la EQC (consumo di corrente nel ciclo combinato: 20,8-19,7 kWh/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 0 g/km) . La EQV viene proposta con due passi ed un peso lordo ammesso di 3.500 chilogrammi. La batteria ad alta tensione si trova nel sottoscocca in modo da non ridurre lo spazio all’interno dell’abitacolo. Aggiungendo in modo flessibile sedili singoli o divanetti, la EQV può ospitare fino a sette o addirittura otto persone.

Ovviamente non poteva mancare il sistema multimediale MBUX con touchscreen, controllo vocale intelligente tramite la parola chiave ‘Hey Mercedes’ nonché display ed impostazioni specifici per il marchio EQ, tra cui la navigazione ottimizzata per EQ, che calcola automaticamente un percorso comodo e rapido con poche soste per la ricarica e brevi tempi di ricarica. La catena cinematica elettrica della EQV è posizionata sull’asse anteriore. La Mercedes-Benz EQV, infine, ha una potenza massima di 204 CV e 362 Nm di coppia massima grazie alla quale è in grado di raggiungere i 160 Km/h. Non male per una monovolume…

