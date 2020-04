Nell’ambito del piano di risparmio e conservazione della liquidità, -comunicato lo scorso 23 marzo – Europcar Mobility Group ha annunciato che il 13 aprile ha ottenuto il primo finanziamento, garantito al 70% dallo Stato spagnolo, per un importo pari a 36 milioni di euro. Questa linea di finanziamento, con una scadenza a 3 anni, concessa per le due controllate operative in Spagna – Europcar e Goldcar – è destinata ad incrementare la liquidità del gruppo consentendo così di soddisfare le necessità di finanziamento e le esigenze aziendali dovute agli impatti della pandemia Covid-19.

Il gruppo – si legge in una nota – sta portando avanti trattative con alcune banche finanziatrici, nell’ambito delle procedure regolamentate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere ulteriori finanziamenti garantiti dallo Stato francese attraverso la BPI. Trattative dello stesso tipo sono state intraprese dal gruppo, attraverso le sue filiali estere, nei Paesi nei quali sono state predisposte analoghe misure di sostegno. L’esito di queste trattative sarà comunicato successivamente. Il gruppo continua inoltre ad attuare il piano di riduzione dei volumi e dei costi della propria flotta, così come a rinegoziare alcuni contratti e ad attuare misure temporanee di riduzione del lavoro dei propri dipendenti.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram