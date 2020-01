PSA ha varato una riorganizzazione del suo top management per supportare i piani di sviluppo dei propri marchi e, contestualmente, lavorare su l’integrazione con il partner FCA. Dal 15 gennaio Yves Bonnefont è stato collocato a capo di uno studio sul potenziale sinergico di un portfolio di marchi. Il suo ruolo sarà incentrato sul posizionamento dei brand dal punto di vista geografico e dei clienti oltre che su strategia e sinergie.

Yves Bonnefont riporterà a Carlos Tavares. La sua posizione, come direttore generale del marchio DS e membro del comitato esecutivo globale sarà occupata da Béatrice Foucher, attuale vice direttrice DS. La Foucher vanta una solida esperienza nell’ambito del prodotto e dei veicoli elettrici e in particolare ha diretto l’internazionalizzazione dei portfolio prodotti.

Carlos Tavares, presidente del direttorio ha dichiarato ”Sono molto lieto che, dopo il successo del lancio di DSAutomobiles di sei anni fa come brand premium di Groupe PSA, Yves Bonnefont sia a capo di questo nuovo progetto”. Cambio anche al vertice di Citroen: dal 15 gennaio Linda Jackson dirige uno studio destinato a chiarire e supportare la differenziazione dei marchi nel portfolio. Il ruolo prevede d delineare con chiarezza i vari marchi, garantendo la coerenza dei messaggi di brand in tutto il Gruppo oltre che di differenziare i marchi all’interno del portfolio. La Jackson – che riporterà a Carlos Tavares – è stata sostituita da Vincent Cobee, attualmente vice direttore Citron, e sarà anche e membro del comitato esecutivo globale.

Vincent Cobee vanta una grande esperienza dei mercati internazionali, indispensabili a Citroen per raggiungere gli obiettivi di crescita internazionale. Dopo sei anni a capo di Citroen in cui abbiamo definito il nuovo posizionamento della marca, con l’incremento delle vendite e delle quote di mercato in Europa, preparato l’offensiva internazionale, sono lieto – ha detto Tavares – che Linda Jackson, forte della sua grande esperienza nella costruzione della marca, si assuma questa nuova responsabilità all’interno del Gruppo”.

