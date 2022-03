Il campionato del mondo 2022 di F1 parte bene per la Ferrari. In Bahrain, primo Gp di questa stagione conquista la pole position con Charles Leclerc. Il pilota monegasco in Q3 con gomme soft centra un tempo di 1’30”558 che significa il primo posto nella griglia di partenza. Secondo Max Verstappen su Red Bull con 1’30″681 e terzo l’altro ferrarista Carlos Sainz con un tempo di sei millesimi più alto di quello di Verstappen. Quarto Sergio Perez sempre su Red Bull.

Non brillano invece le Mercedes di Hamilton e Russell. Il campione del mondo in carica è solo quinto e George Russell nono.

Molto interessanti le prestazioni ed i piazzamenti di Valtteri Bottas su Alfa Romeo e Kevin Magnussen su Haas, rispettivamente sesto e settimo. Di seguito la griglia di partenza del primo Gran Premio di F1 della stagione 2022 che prenderà il via il 20 marzo alle 16.

Bahrain International Circuit: la griglia di partenza

Prima Fila

1 – Charles Leclerc (Ferrari) 1:30.558

2 – Max Verstappen (Red Bull) 1:30.681

Seconda Fila

3 – Carlos Sainz (Ferrari) 1:30.687

4 – Sergio Perez (Red Bull) 1:30.921

Terza Fila

5 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1:31.238

6 – Valtteri Viktor Bottas (Alfa Romeo Racing)

Quarta Fila

7 – Kevin Magnussen (Haas)

8 – Fernando Alonso (Alpine)

Quinta Fila

9 – George Russell (Mercedes)

10 – Pierre Gasly (AlphaTauri)

Sesta Fila

11 – Esteban Ocon (Alpine)

12 – Mick Schumacher (Haas)

Settima Fila

13 – Lando Norris (McLaren)

14 – Alexander Albon (Williams)

Ottava Fila

15 – Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing)

16 – Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Nona Fila

17 – Nicolas Hulkenberg (Aston Martin)

18 – Daniel Ricciardo (McLaren)

Decima Fila

19 – Lance Stroll (Aston Martin)

20 – Nicholas Latifi (Williams)