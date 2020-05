Charles e Carlos. I due ‘Carlo’, Leclerc e Sainz jr., per riportare la Ferrari in cima al mondo della Formula 1. Mattia Binotto ha scelto di puntare sull’entusiasmo di questi due ragazzi – 22 anni il monegasco, 25 il madrileno – nel 2021, in attesa di vedere cosa succederà della stagione attuale, ancora bloccata dalla pandemia. Una linea ‘verde’ che lo stesso team principal di Maranello ha sottolineato (“sono la coppia di piloti più giovane negli ultimi 50 anni di storia della Scuderia”) dando il benvenuto a Sainz, che ha firmato un contratto di due anni e prenderà il posto di Sebastian Vettel. Una raffica di notizie ha ridistribuito alcune caselle sulla griglia del 2021. La Renault ha annunciato l’addio a Daniel Ricciardo e di lì a poco McLaren ha ‘arruolato’ l’australiano, che andrà a far coppia con il britannico Lando Norris. Resta da capire cosa farà l’anno prossimo Vettel. Il tedesco è in predicato di passare alla Renault, ma ci sarebbe la concorrenza di Fernando Alonso, desideroso di tornare in F1. Comunque alla Ferrari si prospetta una gestione del team non facile durante il mondiale 2020. Il giovane Sainz – figlio di Carlos senior, vincitore di due mondiali rally e di tre Dakar – arriva in Ferrari avendo alle spalle già un bel bagaglio di esperienza: 102 gare disputate nell’arco di cinque stagioni, miglior piazzamento il 6/o posto nella classifica piloti nel 2019, anno in cui è anche salito per la prima volta sul podio, al termine del Gran Premio del Brasile. Prodotto del programma junior di Red Bull, ha vinto il titolo di Formula Renault 3.5 nel 2014 prima di passare alla F1 l’anno successivo, al volante della Toro Rosso. Nel 2017 è alla Renault, dal 2019 alla McLaren. “Sono molto felice di questa opportunità ed entusiasta pensando al mio futuro con la Ferrari” sono state le prime parole di Sainz, che parla un ottimo italiano ed ama la vita del box, mescolarsi a meccanici ed ingegneri, sempre alla ricerca del dettaglio da migliorare. “Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che ha come obiettivo ultimo tornare al vertice della Formula 1. Sarà un percorso lungo e non privo di difficoltà – ha detto ancora Binotto – specie nello scenario di un quadro economico e regolamentare che sta cambiando velocemente e che impone di affrontare questa sfida in maniera diversa rispetto al recente passato. Siamo convinti che una coppia di piloti ricca di talento e personalità come quella formata da Charles e Carlos sia la miglior combinazione possibile per consentirci di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati”.

