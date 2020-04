Milano si ripensa alla luce dell’emergenza Coronavirus, dalla mobilità, ai trasporti, alla vita di quartiere, agli orari del commercio tutto cambierà. Per quanto riguarda la mobilità ci sarà una rivoluzione verde sulle due ruote: dalle bici agli scooter, meglio se elettrici, saranno loro i protagonisti della fase 2 e per questo il Comune sta mettendo in campo un piano straordinario per la mobilità ciclabile che prevede di realizzare entro l’estate 23 chilometri di nuove piste ciclabili. Usare il trasporto pubblico non dovrà essere più la prima opzione anche perché metropolitane, tram e bus avranno ingressi contingentati.

“Tante cose vanno ripensate perché il modello di prima funzionava ma derivava da una formula di successo” ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, secondo cui Milano per tornare ad essere una città di successo “dovrà riformulare il suo percorso”. Nelle prossime settimane “ci potremo muovere di più ma tutti non potremo utilizzare il trasporto pubblico come prima del Coronavirus – ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune, Marco Granelli – perché dovremo, in metropolitana e in bus, tenere le distanze e non potremo usare tutti l’auto perché avremo più inquinamento e traffico. Allora dovremo usare di più le due ruote”.

Le nuove piste ciclabili collegheranno il centro con le periferie. I lavori della prima pista ciclabile da 6 chilometri, quella che collegherà San Babila a Sesto Marelli, passando per la via dello shopping di corso Buenos Aires, sono partiti oggi e sarà realizzata solo in segnaletica. In viale Monza la nuova pista sarà realizzata attorno allo sparti traffico e sarà sempre in segnaletica ma con piccoli paletti in gomma per separare le bici dalle auto. I cittadini che sceglieranno di muoversi in bicicletta dovranno farlo in sicurezza. Dal ministero dei Trasporti è arrivata l’autorizzazione per introdurre a Milano la ‘casa avanzata delle biciclette’: “si tratta di un tipo di segnaletica per cui dove c’è un incrocio con il semaforo ci saranno due linee di arresto, – ha spiegato l’assessore Granelli – una per le bici e una per le auto più arretrata”, alla partenza si eviteranno così gli incidenti. Altre piste ciclabili il Comune le realizzerà da Bande nere fino a Bisceglie, dal quartiere Isola fino a via Farini e il Cimitero Monumentale e infine sfruttando i contro viali della città, dove le auto dovranno andare a 30 chilometri all’ora.

