Il Comune di Milano mette in campo incentivi fino a 1800 euro per l’acquisto di scooter e moto a basso impatto ambientale e fino a 1500 euro per l’acquisto di una bici elettrica. Il provvedimento, cumulabile con le agevolazioni dello Stato, è rivolto a cittadini e imprese, anche alle micro, a quelle artigiane, alle partite Iva e agli enti del terzo settore, che vogliono sostituire o acquistare veicoli elettrici o ibridi soprattutto in questa fase 2 del Covid in cui l’amministrazione sta proponendo dei modelli di mobilità diversi, che puntano sulla ciclabilità e sul basso impatto ambientale. Gli incentivi per la prima volta sono senza limitazioni Isee in modo da permettere a tutti di accedervi.

Il nuovo bando del Comune prevede la possibilità per i privati di ottenere un contributo fino a 1.800 euro per l’acquisto di scooter e 1.500 euro per bici ibride o elettriche, senza obbligo di rottamazione. Il contributo per lo scooter passa a 3 mila euro in caso di rottamazione o per chi non possiede un veicolo da almeno quattro mesi. I contributi arrivano a 6 mila euro per l’acquisto di un’auto ibrida.Per quanto riguarda le imprese sarà possibile accedere alle agevolazioni per acquistare fino a cinque veicoli commerciali o veicoli per il trasporto delle persone.

“Vogliamo aiutare i cittadini che devono ricorrere all’uso di veicoli privati per gli spostamenti a farlo con mezzi meno inquinanti e più leggeri – ha dichiarato Marco Granelli assessore alla Mobilità del Comune di Milano -. Gli incentivi sono una delle strade che stiamo percorrendo per agevolare il ricambio del parco mezzi circolante a Milano. Sostituire un vecchio diesel, acquistare uno scooter o una bici elettrica sarà più facile e meno oneroso per tutte le famiglie e le imprese, anche del terzo settore, e consentirà di contenere le emissioni più inquinanti in città”.



