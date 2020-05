Nel corso della settimana gli stabilimenti Ferrari di Maranello e Modena sono gradualmente tornati alla piena operatività, come previsto dal piano ‘Back on Track’ illustrato le scorse settimane.

La prima vettura a uscire dalle linee serie speciali, dopo sette settimane in cui ne è stata sospesa la lavorazione a poche ore dal suo completamento, è stata una Ferrari Monza SP2 con livrea nera e grigia. Nei giorni successivi una spider 812 GTS di color Grigio GTS e una F8 Tributo color Rosso Corsa sono state fra le prime vetture ultimate dalle linee 12 e 8 cilindri.

I tre modelli sono pronti per essere consegnati ai loro proprietari, rispettivamente negli Stati Uniti, in Australia e in Germania.

Fase 2: Ferrari tornata a pieno regime a Maranello

