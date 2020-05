Ai dipendenti che arriveranno in e-bike al lavoro Fantic Motor, azienda produttrice di motocicli e cicli elettrici di Casier, riconoscerà in busta paga 0,25 euro per chilometro percorso.

L’iniziativa è stata annunciata oggi dai vertici della società, dopo un confronto con i lavoratori, precisando anche che il mezzo potrà essere acquistato fra quelli prodotti dall’azienda stessa ad un prezzo molto scontato e con pagamento tramite prelievo mensile dallo stipendio.

“Fantic – ha spiegato l’amministratore delegato, Mariano Roman – ha deciso di intraprendere la strada della sostenibilità partendo dal suo interno, promuovendo un piano mirato alla mobilità per andare a lavoro. Un progetto – ha aggiunto – che potrà esse re replicato anche da altre realtà aziendali che troveranno in Fantic il partner ideale, usufruendo di un sistema già rodato”.

I dipendenti di Fantic sono oggi circa 100, una cinquantina dei quali residenti in un raggio di meno di 10 km dall’azienda e quindi potenzialmente interessati ad aderire all’iniziativa.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram