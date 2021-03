ROMA – Le auto elaborate, i Suv più aggressivi e le supercar più potenti sono sicuramente uno degli ingredienti del grande successo della saga Fast & Furious che dovrebbe debuttare con la nona serie il prossimo 26 maggio. Un lunghissimo elenco di vetture da sogno che in 20 anni sono state utilizzate dalla produzione e dagli abilissimi stunt per le corse

mozzafiato che sono l’ingrediente principale di Fast and Furious, dalle Dodge e le altre ‘muscle car’ alle Ferrari e alle Porsche, dai mezzi militari alle Mustang.

Ma la notizia più sconvolgente arriva da una ricerca della compagnia di assicurazioni britannica Insure the Gap, che ha fatto l’inventario delle auto che sono state distrutte in due decenni, arrivando alla conclusione che per sono finite in rottami o fiamme per un controvalore superiore a 1 miliardo di dollari. Come spiega attraverso il suo canale YouTube, Craig Lieberman, il consulente tecnico per i primi tre film della saga Fast and Furious, per ogni macchina protagonista del film ci sono di solito cinque o sei esemplari visivamente identici, pronti per essere distrutti nelle acrobazia o negli incidenti.

Un articolo pubblicato dal periodico specializzato in produzioni cinematografiche ScreenRant dettaglia esattamente quante auto sono state distrutte in ogni film: nel primo Fast & Furious 78 auto; in 2 Fast 2 Furious 130 auto; in The Fast & the Furious – Tokyo Drift 249 auto; in Fast & Furious 190 auto; in Fast Five 260 auto; in Fast & Furious 6, 350 auto; in Furious 7, 230 auto per un totale di 1487 veicoli, a cui vanno aggiunte le auto (attorno a 300 di cui molte ‘zombie’ usate per la caduta dal parcheggio) di Fate of the Furious del 2017 e quelle – non ancora contabilizzate – di Fast & Furious 9 in uscita a maggio.

Il totale dovrebbe cosi superare le 1.800 unità Molte delle auto che si sono schiantate sullo schermo vengono comunque ricostruite e vendute a nuovi orgogliosi proprietari. E’ il caso dela Saleen Mustang che viene schiacciata da enorme autoarticolato in 2Fast 2Furious che è stata completamente ricostruita e circola ancora oggi. I primi Fast & Furious si concentravano principalmente su auto sportive e da corsa oltre alle classiche muscle car americane. Ma dopo il 2009, hanno avuto sempre più successo le supercar e le auto d’epoca.

L’auto più costosa distrutta è stata una W Motors Lykan Hypersport, del valore di 3,5 milioni di dollari, che è stata distrutta volando da un grattacielo di Abu Dhabi contro un edificio vicino. Sono state anche distrutte più copie dell’iconica Dodge Charger di Vin Diesel. E il totale continua a salire, perché questi costosissimi crash sono un elemento fondamentale della saga di Fast & Furious.