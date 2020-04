Nel 2019 il Gruppo Fca ha ulteriormente ridotto l’impatto ambientale negli stabilimenti di tutto il mondo. Rispetto al 2010, il consumo d’acqua per veicolo prodotto è diminuito del 40%, le emissioni di CO2 del 27% e i rifiuti generati del 64%. Si legge nel bilancio di sostenibilità pubblicato oggi.

Numerosi i progetti avviati in tutto il mondo. In Brasile è partito un nuovo ciclo di investimenti da 3,4 miliardi di euro destinati al rinnovamento dei prodotti marchi Fiat e Jeep e alla creazione di uno stabilimento all’avanguardia di motori flexfuel, che diventerà il più grande polo di propulsori dell’America Latina. In Cina Fca ha lanciato la nuova Commander Phev, primo veicolo elettrificato della famiglia Jeep, che rappresenta l’ingresso del marchio nel mercato cinese dei veicoli alimentati a energie alternative.

In Italia Fca sta realizzando un ambizioso piano di investimenti da 5 miliardi di euro, incentrato sull’elettrificazione, con nuovi prodotti strategici e un nuovo Battery Hub all’interno dello storico complesso di Mirafiori a Torino, che assemblerà le batterie per la crescente gamma di modelli elettrici. Per Maserati sta implementando un importante piano di trasformazione che comprende il lancio di nuovi prodotti, che andranno a posizionarsi in segmenti di mercato nei quali il brand è attualmente assente, e di diversi modelli full electric e ibridi. Negli Stati Uniti Fca ha investito 4,5 miliardi di dollari per espandere la capacità produttiva nel Michigan e costruire un nuovo stabilimento all’avanguardia a Detroit che aprirà entro la fine dell’anno e produrrà modelli Jeep elettrificati. Questo investimento creerà 6.500 nuovi posti di lavoro. Fca ha anche supportato le comunità in cui i suoi dipendenti vivono e lavorano attraverso attività di volontariato dei dipendenti e fornendo un sostegno finanziario di quasi 28 milioni di euro attraverso iniziative di beneficenza. In questo momento sta anche supportando iniziative a favore delle comunità nel mondo contro la pandemia.

