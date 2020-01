Oltre 22.000 veicoli Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Fiat Professional nella flotta europea di Avis Budget Group saranno connessi digitalmente entro la fine di luglio, con almeno 8.000 entro la fine di marzo. Lo prevede l’accordo raggiunto da Fca con Avis Budget Group. I clienti Avis potranno gestire il noleggio attraverso l’app mobile Avis, incluse la scelta del veicolo più adatto alle proprie esigenze, la selezione di un upgrade e l’estensione via telefono della durata del noleggio.

Anche la restituzione di un veicolo a noleggio sarà automatizzata mediante tecnologia connessa, che consentirà ai clienti di rilasciare il veicolo con un semplice tocco nell’applicazione Avis. Inoltre, l’integrazione di tecnologie di blocco e sblocco offrirà ai clienti un’opzione di accesso diretto e self-service ai veicoli connessi.

I veicoli connessi di Fca forniranno in tempo reale preziosi dati telemetrici come la distanza percorsa, il livello di carburante e aggiornamenti sulle condizioni meccaniche del veicolo. La connettività garantirà inoltre ai clienti una maggiore disponibilità dei veicoli in quanto i gestori delle flotte di Avis Budget Group potranno elaborare più rapidamente le informazioni necessarie per rimettere le auto sulla strada.



