Grazie alla Easy WallboxTM, realizzata da ENGIE Eps in esclusiva per Fiat Chrysler Automobiles, è possibile ricaricare immediatamente la vettura nuova, senza nessuna modifica all’impianto elettrico.

Il nuovo dispositivo di ricarica di ENGIE Eps è plug-and-play (come fosse un elettrodomestico) ed è immediatamente funzionante, aspetto fondamentale per la diffusione dell’elettrificazione domestica.

Per presentare il dispositivo in modo da fare comprendere la facilità di installazione e di utilizzo, FCA ed ENGIE Eps hanno portato una Jeep® Renegade 4xe e una Easy WallboxTM in una località dove non ci si aspetta possa arrivare un’auto elettrificata e il suo impianto di ricarica: lo splendido scenario della Piana di Vigezzo (nell’omonima valle nell’alto Verbano Cusio Ossola) a quasi 1.800 metri di altitudine, punto di arrivo della più lunga funivia a cavo continuo d’Europa che presto sarà illuminata al 100% con “elettricità green” grazie a ENGIE Eps.

Dopo aver agevolmente risalito e disceso un ripido percorso innevato in modalità elettrica e in piena sicurezza, la Jeep Renegade 4xe è stata collegata a una Easy WallboxTM installata di fianco all’arrivo dell’impianto di risalita, di fronte al panorama mozzafiato delle Alpi.

“Abbiamo voluto dimostrare – ha spiegato Carlalberto Guglielminotti, CEO di ENGIE Eps – che le Jeep non conoscono ostacoli e che grazie alla tecnologia di Easy WallboxTM è possibile fare il pieno di energia anche ad alta quota, in un rifugio di montagna e a temperature sotto zero”.

Easy WallboxTM può operare plug-and-play senza nessuna modifica con una semplice presa shuko (fino a 2,2 kW). Inoltre con una linea elettrica dedicata, la Easy WallboxTM opera fino a 7,4 kW: per caricare l’auto più velocemente senza dover acquistare un altro dispositivo.

La Easy WallboxTM si installa con due tasselli, si connette semplicemente alla rete elettrica e permette di ricaricare le batterie della vettura senza eccedere la potenza contrattuale né i limiti normativi. Inoltre, con un intervento non invasivo dell’elettricista, permette di utilizzare solo la potenza disponibile in casa in tempo reale, evitando ogni rischio di blackout.

“Easy WallboxTM – ha proseguito Guglielminotti – è un brevetto ENGIE Eps in esclusiva per FCA. È un prodotto interamente progettato e prodotto in Italia, l’unica wallbox per cui fino a 2,2kW non sono necessari installatori o elettricisti”.

Risale al 2017 la partnership di ENGIE Eps con Fiat Chrysler Automobiles, che già da alcuni mesi è operativa nella regione EMEA con la direzione e-Mobility, per gestire nel miglior modo possibile il cambiamento in atto e per coordinare tutte le attività collegate alla mobilità elettrica.

“Il cammino intrapreso – ha illustrato Roberto Di Stefano, responsabile di e-Mobility in FCA – non è la semplice elettrificazione dei veicoli, ma un modo completamente differente di intendere l’uso dell’auto e la mobilità in generale”.

Sono numerosi i modelli elettrici e ibridi in arrivo: dalle Fiat Panda e 500 Hybrid già in vendita alle Jeep Renegade e Compass PHEV che lo saranno nella prima metà dell’anno, fino alla nuova 500 e al Ducato completamente elettrici che arriveranno più avanti. Sono il primo, fondamentale tassello di una strategia completa e articolata, un nuovo modo di concepire la mobilità che mette al centro l’ambiente senza perdere di vista le necessità del cliente.

“Per questo motivo – ha continuato Di Stefano – FCA sta componendo un vero e proprio ‘ecosistema’ di prodotti e servizi in grado di soddisfare le aspettative di chi utilizzerà le vetture elettriche ed elettrificate, per trasformare l’uso di queste auto in un’abitudine diffusa e consolidata”.

