ROMA – L’espansione dei servizi legati al commercio elettronico sta coinvolgendo in modo sempre maggiore anche il comparto automotive. E proprio in tal senso si inserisce la nuova iniziativa parte del percorso strategico di Fca Bank nell’ambito della digitalizzazione dei processi e dei canali distributivi. Seguendo quindi la tendenza sempre più diffusa anche nel mercato automobilistico, l’istituto di credito ha appena lanciato il suo nuovo canale di e-commerce attraverso il quale è possibile richiedere un finanziamento per l’acquisto dell’auto preferita.

Tutta la procedura potrà quindi essere svolta completamente online, seguendo pochi e semplici passaggi. In pratica, basterà scegliere il modello, l’importo della rata e la durata del finanziamento, caricando direttamente sulla piattaforma i documenti di identità e di reddito, compilando i vari campi richiesti.

Infine, la firma digitale concluderà la procedura e permetterà di ricevere l’esito della valutazione creditizia della propria pratica in pochi minuti. “Dopo il lancio dell’“Online Check”, il servizio di prevalutazione creditizia digitale – sottolineano al quartier generale – Fca Bank mette a disposizione degli utenti una piattaforma intuitiva, full responsive, basata su tecnologie avanzate come il riconoscimento da remoto e l’acquisizione rapida dei documenti tramite foto”. Per la massima fruibilità del nuovo canale e-commerce di Fca Bank, dedicato alle gamme Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia, è possibile accedere, oltre che dai siti ufficiali dei brand, anche da quelli dei concessionari presenti in tutta Italia. (m.r.)