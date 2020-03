FCA investirà 400 milioni di dollari ( 350 milioni di euro) per convertire un esistente impianto del Gruppo a Kokomo nell’Indiana e avviare dal 2021 la costruzione della nuova generazione del motore GMET4 turbo a quattro cilindri in linea di 2,0 litri. Si tratta del Global Medium Engine di FCA che è attualmente offerto su Jeep Wrangler e Jeep Cherokee, attualmente prodotto in Italia a Termoli. Lo ha annunciato Mark Stewart, COO di FCA per il Nordamerica, durante un incontro con il governatore dell’Indiana Eric Holcomb e con il sindaco di Kokomo Tyler Moore Kokomo presso lo stabilimento che è stato ribattezzato Kokomo Engine Plant. Il programma permetterà il mantenimento di 1.000 posti di lavoro e di crearne 200 aggiuntivi. ”Il GMET4 sarà un motore molto importante per mantenere le promesse fatte con il piano quinquennale nel 2018 – ha affermato Stewart – dato che un numero significativo di nuove tecnologie potrà essere applicato a questo motore, rendendolo rilevante per il futuro. Giocherà un ruolo importante nei piani di elettrificazione per offrire questa opzione su 30 modelli che FCA introdurrà nei mercati di tutto il mondo entro il 2022”.

