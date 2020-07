Simulare, lungo un tragitto prestabilito, l’uso di una vettura elettrica o ibrida. Per conoscere i vantaggi di viaggiare a zero emissioni, Fca lancia Fiat Goe LIVE e GO 4xe LIVE. Disponibili sulle piattaforme Android e iOS, le app sviluppate dal team di e-Mobility by Fca si scaricano gratis previa registrazione. Tra le funzioni, il calcolo dei chilometri percorsi e il relativo consumo indicativo di energia elettrica; il monitoraggio dello stato della batteria e dell’autonomia residua della vettura; l’indicazione delle stazioni di ricarica lungo il tragitto e del risparmio in termini di costo carburante ed emissioni CO2.

La simulazione del viaggio può avvenire in modalità ‘live’, mentre si guida la propria vettura, o da remoto, impostando gli indirizzi di partenza e di arrivo desiderati. Le app sono inoltre pensate per fornire una panoramica completa sul mondo dell’elettrificazione. Nella sezione ‘Lo sapevi che’, l’utente può trovare le risposte a sue domande sul mondo della e-Mobility, conoscere le caratteristiche tecniche della Nuova 500 elettrica e delle nuove Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe, con la possibilità di prenotare un test drive e chiedere un preventivo al proprio concessionario di fiducia.

Nel caso della Nuova 500, l’app GOe offre all’utente anche la possibilità di visitare la ‘Virtual Casa 500’ – il museo virtuale che racconta il passato, il presente e il futuro di 500 – e di scoprire in realtà virtuale tutti i segreti di stile della versione Nuova 500 “la Prima” cabrio e berlina. Nella sezione ‘Eco advisor, inserendo il codice di avviamento postale, si può avere anche una prima indicazione degli eco bonus e incentivi statali riservati a chi sceglie un veicolo elettrico o ibrido nella propria area geografica. C’è poi una sezione di “Gamification”, dove l’utente è invitato a partecipare a giochi e sfide per conquistare dei badge virtuali che attestano la sua propensione alla mobilità elettrica e ibrida.

A Fiat GOe LIVE e GO 4xe LIVE di Jeep presto si aggiungerà l’app specifica di Fiat Professional: PRO -FIT by e-Ducato, per i clienti di Fiat Professional.



