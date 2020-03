Fca sospende la produzione in Nord America a causa del coronavirus. Anche General Motors e Ford, le altre due case automobilistiche americane, hanno deciso di fermare la produzione nord americana.

Fca ha deciso di sospendere la produzione nei suoi impianti nord americani progressivamente a “partire da oggi e fino alla fine di marzo”, si legge in una nota. “Lavorando con il United Auto Workers e avendo visitato molti dei nostri impianti ieri, dobbiamo assicurarci che i nostri dipendenti si sentano sicuri e di prendere tutte le misure possibili per tutelarli. Continueremo a fare quello che è giusto per i nostri dipendenti durante questo periodo di incertezza”, afferma Mike Manley, l’amministratore delegato di Fca.

Anche se la priorità è la salute e la sicurezza della forza lavoro “stiamo anche valutando l’impatto di tutte le misure prese all’interno della società e delle condizioni macro economiche legate all’emergenza coronavirus sulla nostra guidance finanziaria – osserva Fca -. Offriremo un aggiornamento quando la valutazione sarà completata e avremo una visibilità sufficiente sulle condizioni di mercato”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram