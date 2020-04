Fca prevede di riavviare progressivamente la produzione nei suoi impianti negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 4 maggio. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, sottolineando che Fca sta lavorando con il sindacato e i funzionari pubblici per mettere a punto procedure che “certifichino il benessere quotidiano della forza lavoro” e attuare il distanziamento sociale previsto dalle misure per contenere il coronavirus.

