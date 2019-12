Per il secondo anno consecutivo il motore FCA Pentastar V6 3.6 con eTorque, il mild hybrid che funziona a 48 Volt, è stato premiato con il prestigioso Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems 2020, che valuta nel mondo i sistemi di propulsione tradizionali, quelli elettrificati, quelli elettrici e quelli a idrogeno.

Nei 26 anni di storia di questo concorso – che il magazine Wards Auto dedica all’innovazione tecnologica, al rendimento energetico e ai rispetto ambientale – sono stati nove i motori e i sistemi prodotti da FCA US e dai suoi brand precedenti a conquistare ben 20 vittorie.

Oltre al Pentastar da 3,6 litri con eTorque del pick-up Ram 1500 per il 2020 e il 2019, sono entrati nell’elenco dei Wards 10 Best Engines l’ibrido Pentastar V6 da 3,6 litri di Chrysler Pacifica (2018-2017); l’EcoDiesel V6 da 3,0 litri del Ram 1500 (2015-2014), il V8 Hellcat 6,2 litri sovralimentato Hemi della Dodge Challenger SRT Hellcat (2015); il gruppo elettrico da 83 kW della Fiat 500 e (2014); il Pentastar V6 3,6 litri del modelli Dodge Avenger, Chrysler 300S e Ram 1500 (2013 e 2011); il V8 5,7 litri Hemi dei modelli Dodge Charger R/T, Chrysler 300C, Dodge Challenger R/T e Ram 1500 (2009, 2007 e 2003); il 6 cilindri in linea 5,9 litri Cummins turbodiesel del Ram HD (2004) e il V8 SOHC 4,7 litri della Jeep Grand Cherokee (1999).

“Pentastar V6 con eTorque è un ottimo esempio di propulsore elettrificato high tech che risponde perfettamente alle esigenze dei consumatori – ha commentato Micky Bly head of powertrain engine engineering, FCA North America – e la presenza del sistema eTorque offre un migliore risparmio di carburante senza compromettere potenza o qualità di guida”.

