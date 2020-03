Quante vetture sono state immatricolate nel mese di febbraio? 163.191, l’8,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso (elaborazioni ANFIA su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 06/03/2020).

Nei primi due mesi del 2020, le immatricolazioni sono state 318.959, il 7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Male ma non malissimo. Tuttavia, i sospetti che, causa effetto COVID-19, nei prossimi mesi le cose saranno semplicemente disastrose, sono assolutamente fondati.

Sul rallentamento generale delle immatricolazioni di questo mese ha iniziato a pesare, infatti, anche la situazione di crisi che l’Italia sta vivendo a seguito dell’emergenza coronavirus. Le difficoltà segnalate dai concessionari, calo delle visite nei saloni e calo degli ordini, in particolar modo nelle regioni della ‘zona rossa’ (Lombardia, mezzo Piemonte, mezzo Veneto e mezza Emilia Romania) si rifletteranno, con ogni probabilità, in un’ulteriore contrazione del mercato, come fa presagire anche il peggiorato clima di fiducia dei consumatori.

Il Gruppo FCA (incluso Maserati) registra una flessione del 7% nel mese, con volumi che si attestano ad oltre 41.000 nuove registrazioni con il 25,5% di quota di mercato. Nel bimestre la quota di FCA è del 25,6%, con una flessione dei volumi del 3,5%.

Prosegue il calo delle immatricolazioni di auto diesel: -30% e il 34,5% di quota. Le vendite di auto a benzina raggiungono il 45%, con una diminuzione dei volumi del 3%. A febbraio, bene le auto ad alimentazione alternativa che valgono il 20% del mercato (+52% la crescita dei volumi), di cui il 2,4% di auto a zero o a bassissime emissioni (complessivamente 3.766 unità). Crescita a tre cifre per le vetture puro elettrico, che sono quasi dieci volte quelle di febbraio 2019 e per le ibride ricaricabili (+362%). Nel bimestre le auto ad alimentazione alternativa mantengono il 20% di quota, con una crescita dei volumi del 45%. in calo le immatricolazioni di vetture destinate ai privati, che a febbraio cedono il 19%, mentre aumentano le vendite a società del 5% (tra queste, il noleggio in crescita del 18%). Dopo i cali registrati a gennaio 2020, continua la flessione anche a febbraio per gli altri major markets europei: Germania -11%, Francia -3%, Spagna -6%, Regno Unito -3%. Cresce dell’8%, al contrario, il mercato dei light vehicles negli USA.

