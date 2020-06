Per stimolare l’economia del Paese e contribuire, contemporaneamente, ad una rapida riduzione delle emissioni generate dai veicoli è indispensabile che il Governo preveda adeguati interventi che tengano conto della ‘vecchiaia’ del parco circolante italiano di mezzi trasporto merci. Se ciò non dovesse avvenire contestualmente ai provvedimenti che sono in corso di definizione, si rischia non solo di peggiorare la qualità dell’aria nelle aree urbane e di continuare ad avere sulle strade mezzi pericolosi, ma anche di dare una ‘spallata’ ad un comparto già in sofferenza avendo perso dopo la crisi Lehman Brothers del 2008, il 30% delle concessionarie operanti in Italia.

A lanciare l’allarme è Gianandrea Ferrajoli, vice presidente di Federauto e presidente di Federauto Trucks che – nel corso di una intervista rilasciata ad ANSA – ha anche espresso tutta la preoccupazione delle aziende del settore, per l’assenza di interventi adeguati e strutturali. ”Federauto – ha detto Ferrajoli – è l’associazione che rappresenta 1.400 imprese che costituiscono oltre l’80% della distribuzione automobilistica in Italia. Aziende che realizzano quasi 50 miliardi di fatturato e che occupano oltre 120.000 addetti.

Nella loro totalità i concessionari generano il 3% del Pil italiano e l’intero settore dell’automotive costituisce il 18% del totale delle entrate erariali dello Stato”. Alla luce del calo delle vendite dell’85.4% a marzo e del 97.5% ad aprile e con un dipendente su due tutt’ora in cassa integrazione, per Ferrajoli ”chiudere il 2020 con 800mila auto vendute in meno avrà un effetto devastante, con un mancato gettito Iva vicino ai 4 miliardi, con una perdita occupazionale di 40.000 dipendenti delle concessionarie”.

Nel ribadire che ”l’eco-bonus è una risposta molto limitata nella sua portata e nella capacità d’acquisto delle famiglie italiane di accedervi” il presidente di Federauto Trucks ha detto che nel caso specifico dei veicoli da trasporto leggeri e pesanti ”c’è bisogno di un piano quinquennale che permetta di eliminare completamente dalle strade i veicoli Euro 0 e 1 e ridurre drasticamente gli Euro 2 e 3, in modo da avvicjnare la nostra situazione a quella della Francia e della Germania, dove l’anzianità dei media dei veicoli è rispettivamente di 11 e 9 anni, contro i 14 dell’Italia”. Per ciò che riguarda l’impatto ambientale di mezzi così obsoleti, Ferrajoli ha sottolineato come in Italia, a fronte di una già elevata quota del 32,5% di autovetture pre Euro 4, è sulle strade un 40% di veicoli merci pre Euro 4 e ”quelli che vediamo ogni giorno in giro sono mezzi che non ha nessun altro Paese sviluppato, sia per le emissioni che per la mancanza di dotazioni di sicurezza”.

Intervenire tempestivamente e con piani di medio e lungo termine, su 3 o 5 anni, è dunque ”una priorità per dare ossigeno all’economia, per sostenere il settore ed eliminare quei veicoli, ad esempio gli Euro 3, che inquinano 100 volte più di un Euro 6”. L’auspicio che si guardi a quanto è stato già fatto in precedenti situazioni, come il super ammortamento, e che si snelliscano le procedure. ”Occorrono provvedimenti che aiutino l’ottenimento e la liquidazione dei sostegni, e che guardino in primo luogo al diesel Euro 6 e, solo parallelamente, ai carburanti alternativi e all’elettrico”.

