E’ il sogno di ogni collezionista: aprire la porta di un garage rimasto chiuso da qualche decennio e scoprire, intatta anche se coperta di polvere e di un po’ di ruggine, una fuoriserie degli Anni’ 60, meglio ancora se una Ferrari.

E’ quanto è accaduto realmente in California – da sempre mercato principe per le auto sportive e di lusso – dove, in quell’angolo da sogno che è Berverly Hills, una stupenda 250 GTE 2+2 del Cavallino, carrozzata magistralmente da Pininfarina, è riapparsa sul mercato dopo essere rimasta ferma in un box dalla fine degli Anni ’70. Prodotta nel 1961, questa elegante Ferrari con quattro posti, di cui i posteriori ‘di fortuna’, come si può vedere nelle immagini che testimoniano il perfetto stato della tappezzeria in pelle e dei tappetini rossi, è praticamente intatta, e rappresenta un caso quasi unico in un mondo, quelle delle auto del Cavallino nelle mani dei collezionisti Usa, in cui il restauro meticoloso di ogni parte toglie la ‘patina’ del tempo, ad esempio con l’uso di vernici e di cromature che hanno una brillantezza ben superiore a quella dei tempi della costruzione.

Come riferisce il magazine Road & Track, la Ferrari 250 GTE 1961 con targa originale 771YRX è messa in vendita attraverso il Beverly Hills Car Club che, correttamente, ha evitato di pulire la carrozzeria o di procedere ad una prima ‘lucidatura’ dell’auto, dopo averla fatta uscire dal garage dove ha ‘dormito’ in un ambiente evidentemente secco e non dannoso per la vettura, che è rimasta ferma per 40 anni. Il prezzo richiesto è di 265mila dollari (243mila euro), al di sotto di quello che vengono pagate le 250 GTE 2+2 restaurate, ma indubbiamente interessante proprio per il fatto che questo esemplare – uno dei circa 300 prodotti – si trova nelle condizioni originali.

