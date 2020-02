Battaglia legale aperta tra Ferrari e un piccolo ente di beneficenza sportivo. Il motivo del contendere è la parola ‘purosangue’, scelta dall’ente benefico Fondazione Purosangue per riflettere il suo lavoro di campagna contro il doping nello sport, ma anche nome del primo SUV della Ferrari, che dovrebbe essere in vendita nel 2022.

Il gruppo italiano, secondo quanto riporta il Financial Times, sostiene che l’ente non abbia fatto un uso commerciale sufficiente del nome per giustificarne l’esclusività. Ma la fondazione, che afferma di aver registrato la parola come marchio di abbigliamento e altri prodotti nel 2013, ha deciso – dopo aver cercato invano, a suo dire, un dialogo con il costruttore senza raggiungere un accordo – di bloccare la registrazione del marchio da parte di Ferrari. Il caso arriverà in tribunale a Bologna il 5 marzo.

