Le cinque nuove vetture lanciate dalla Ferrari nel 2019 verranno presentate dal 3 al 18 marzo prossimi nell’ambito di un esclusivo road show. In particolare la F8 Tributo, la SF90 Stradale, la F8 Spider, la 812 GTS e la Ferrari Roma, riunite insieme per la prima volta, prenderanno parte a una serie di eventi organizzati nei sette concessionari svizzeri del Cavallino Rampante. L’innovativa iniziativa – rende noto un comunicato – “è volta ad assicurare ai propri clienti svizzeri, che avevano in programma di visitare lo stand del marchio presso il prestigioso Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, l’opportunità di godere di questi capolavori automotive in un’atmosfera esclusiva”.

Le cinque auto rappresentano altrettante interpretazioni del claim “different Ferrari for different Ferraristi” che intende sottolineare come l’offerta della Casa di Maranello sia disegnata per incontrare il gradimento di nuovi segmenti di pubblico senza rinunciare per questo ai requisiti di assoluta esclusività, prestazioni ai vertici della categoria ed eccellenza tecnologica propri del DNA di ogni Ferrari. Eleganza, prestazioni, versatilità e fun-to-drive – conclude il comunicato – sono i quattro assi portanti della nuova articolazione di gamma del Cavallino Rampante, all’interno dei quali trovano spazio sia appassionati di lunga data sia nuove generazioni di Ferraristi.

