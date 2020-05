Anche il Meeting Internazionale Fiat 500 storiche di Garlenda (Savona) si unisce al lungo elenco di eventi annullati a causa della pandemia di Covid-19. La decisione è stata annunciata dal direttore del Meeting Alessandro Scarpa. L’evento, programmato dal 3 al 5 luglio, è il più importante dell’anno per gli appassionati di tutta Europa della storica vettura. “L’evento è frequentato da migliaia di partecipanti, cinquecentisti e turisti – spiega Scarpa – ed è tradizionalmente l’evento più emozionante dell’anno. Nulla del lavoro organizzativo fatto sino ad ora andrà perso, ma servirà per l’edizione 2021, un appuntamento che creeremo con ancor più slancio e motivazione”. “Siamo fermi, ma non immobili – aggiunge il presidente del Fiat 500 Club, Stelio Yannoulis – come si confà alla nostra beniamina, che non è solo un’auto, ma molto di più, un simbolo del miglior ‘Made in Italy’. In questo periodo ci siamo visti costretti ad annullare i nostri incontri in 500 ma non abbiamo mai spento il motore della passione. In prima linea la solidarietà, coinvolgendo i cinquecentisti per raccolte fondi e donazioni destinati ad ospedali ed enti in difficoltà”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram