Con Gabriele, alla guida della Panda Hybrid per le strade di Bologna, vediamo un confronto fra le due auto targate Fiat, tante novità sui nuovi motori Mild Hybrid.

Prosegue l’impegno verso l’elettrificazione anche in casa FCA.

A Bologna abbiamo provato l’ibrido leggero che affianca il motore 1 litri 3 cilindri benzina di 500 e Panda.

Si tratta della nuova generazione dei motori FCA, FireFly aspirato da 70 cavalli e 92 Nm di coppia

Max con distribuzione a catena

-Motore elettrico da 3,6 KW

-Evoluzione del cambio manuale a 6 marce

-Baricentro più basso di 40 mm

Rispetto ai motori 1.2 a benzina da 69 CV, questo sistema consente di risparmiare fino al 30% in meno di carburante e meno emissioni: 88g/km di CO2 per la 500 e 89 g/km per Panda.

Viene proposta nella serie Speciale Launch Edition, con un abitacolo molto green ovvero, con sedili rivestiti in tessuto ottenuto da plastica riciclata: il 10% è di origine marina, il 90% terrestre.

Stipulando un finanziamento, inoltre, la Fiat si impegna a piantare un albero per ogni Hybrid venduta, a conferma della natura più ecologica di questi modelli.

Visita il nostro Sito:

Seguici sui social @formulamotori

#fiat #500 e #Panda #mildhybrid