Prosegue l’impegno verso l’elettrificazione anche in casa FCA.

A Bologna abbiamo provato l’ibrido leggero che affianca il motore 1 litri 3 cilindri benzina di 500 e Panda.

Si tratta della nuova generazione dei motori FCA, FireFly aspirato da 70 cavalli e 92 Nm di coppia

Max con distribuzione a catena

-Motore elettrico da 3,6 KW

-Evoluzione del cambio manuale a 6 marce

-Baricentro più basso di 40 mm

Rispetto ai motori 1.2 a benzina da 69 CV, questo sistema consente di risparmiare fino al 30% in meno di carburante e meno emissioni: 88g/km di CO2 per la 500 e 89 g/km per Panda.

Viene proposta nella serie Speciale Launch Edition, con un abitacolo molto green ovvero, con sedili rivestiti in tessuto ottenuto da plastica riciclata: il 10% è di origine marina, il 90% terrestre.

Stipulando un finanziamento, inoltre, la Fiat si impegna a piantare un albero per ogni Hybrid venduta, a conferma della natura più ecologica di questi modelli.

