Quando si parte per un viaggio, i vacanzieri che desiderano noleggiare un’auto potrebbero scegliere il veicolo in base a una serie di fattori. Potrebbero cercare un nome familiare rassicurante o un auto che hanno guidato in passato. Qualunque siano le ragioni della loro scelta, una nuova ricerca ha rivelato che il marchio più popolare nel mondo è Fiat, un marchio fondato in Italia oltre un secolo fa.

La società di prenotazione dell’autonoleggio DiscoverCars.com hanno analizzato i loro dati interni per scoprire quali sono le marche di auto attualmente più popolari da noleggiare in tutto il mondo. Hanno esaminato tutti i dati delle prenotazioni per il mese di luglio 2024, in quasi 200 paesi e stati degli Stati Uniti.

I dati hanno mostrato che un quinto di tutti i viaggiatori ha noleggiato una Fiat, rendendo questo marchio il più popolare in assoluto. Era il marchio preferito in dieci paesi diversi, tra cui l’Italia continentale, la Sicilia e la Sardegna, dove una Fiat era la scelta migliore. Anche Portogallo, Spagna, Turchia, Grecia, l’isola greca di Creta e le Isole Baleari spagnole hanno optato per Fiat sopra ogni altro marchio. Fuori dall’Europa ha riscosso successo anche in Brasile, dove il 31% dei turisti ha scelto questa marca di auto. Il modello più popolare è stata la Fiat Panda, una city car compatta che ha rappresentato quasi la metà di tutte le prenotazioni Fiat, pari al 41%.

Per l’Italia continentale, il secondo marchio automobilistico più popolare è stato Volkswagen, seguito da Peugeot. In Sardegna, la Fiat è stata seguita dal marchio italiano Lancia e poi dalla Peugeot. In Sicilia il secondo posto è andato a Opel, azienda tedesca che non figurava nella top five mondiale, seguita da Volkswagen.

Nel mondo, la seconda marca automobilistica più apprezzata dopo Fiat è stata Volkswagen, scelta dal 10% dei viaggiatori. Nonostante una percentuale inferiore di vacanzieri abbia scelto questo marchio, ha avuto una popolarità più ampia in termini di paesi in cui era la scelta migliore. Volkswagen è stato il marchio automobilistico più popolare in 21 destinazioni in Europa, Africa, Sud America e Nord America, inclusi tre stati degli Stati Uniti. La Volkswagen era la favorita nel suo paese d’origine, la Germania, e il modello più popolare era una piccola berlina, la Volkswagen Polo, con il 38% di tutte le prenotazioni.

Al terzo posto, il 9% dei vacanzieri ha scelto una Toyota, la marca più popolare in 24 paesi e stati americani. I paesi dell’Asia, dell’Oceania, dell’Europa e dell’Africa hanno scelto Toyota in numero maggiore rispetto a qualsiasi altro marchio automobilistico. Oltre un terzo di tutte le prenotazioni Toyota riguardava la Toyota Aygo: il 35% dei vacanzieri ha scelto questa city car compatta.

Il successivo marchio automobilistico più popolare è Peugeot. Cinque paesi, e l’8% di tutti i viaggiatori in totale, ha optato per il marchio francese, che è stato il più popolare in Francia, rappresentando il 33% di tutte le prenotazioni nel suo paese d’origine. Con il 33% di tutte le prenotazioni di Peugeot, la Peugeot 208 era il modello preferito dai vacanzieri: una piccola city car a due volumi.

L’ultimo marchio automobilistico tra i primi cinque è Renault, con il 6% di tutti i viaggiatori che scelgono questo marchio. Era il marchio preferito in nove paesi e stati degli Stati Uniti, e il modello più popolare era la Renault Clio, con il 40% di coloro che sceglievano una Renault optando per la popolare piccola berlina.

Aleksandrs Buraks, responsabile della crescita presso DiscoverCars.com, commenta: ”Dato che siamo un’azienda internazionale di DiscoverCars.com, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante approfondire i nostri dati interni e scoprire quali sono le marche di auto da noleggiare più popolari in questo momento in tutto il mondo.

“Abbiamo analizzato i nostri dati nel 2022 e abbiamo scoperto che allora Toyota e Volkswagen erano le più popolari: sembra che da allora Fiat, la più grande casa automobilistica italiana, sia scivolata in testa! Un’altra cosa interessante da vedere è che per ciascuno di questi marchi, il modello più popolare è spesso una piccola city car in grado di guidare comodamente su strade strette, parcheggiare facilmente e generalmente è più efficiente nei consumi rispetto a un veicolo più grande”.