Con la ripresa della produzione nello stabilimento di Betim, nello Stato di Minas Gerais, la brasiliana Fiat Automoveis (parte del Gruppo FCA) ha potuto ufficializzare l’importante lancio della nuova generazione del pick-up Strada, la cui fabbricazione è stata avviata in vista del lancio commerciale entro l’estate. Come conferma un teaser di Fiat Automoveis, il debutto di questo modello è stato fissato per il prossimo 26 giugno, senza però precisare se si tratterà di un evento fisico o in stile ‘pandemia’ cioè via web. La gamma iniziale del nuovo pick-up sarà composta, come anticipano alcuni media brasiliani, dalle versioni Endurance CS ed Endurance CD con motore 1.4 Fire Evo da 85 Cv (88 con alimentazione a metanolo) e cambio manuale, dalle Freedom CS e Freedom CD con il modernissimo 1.3 Firefly da 101 Cv (109 a metanolo) e cambio manuale – tutte con cabina semplice e cabina doppia – e dalla variante ‘top’ denominata Volcano CD con la sola motorizzazione 1.3 Firefly ed esclusivamente con cabina doppia. In futuro, le versioni Freedom CD e Volcano CD potrebbero essere equipaggiate con una trasmissione automatica CVT.

