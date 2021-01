ROMA – Riposto in soffitta il 2020, Fiat affila le armi per affrontare il 2021 con una gamma rinnovata sia dentro che fuori. Nonostante l’effetto pandemia che ha colpito il mercato automobilistico, i risultati messi a segno fanno ben sperare. I due modelli di punta – 500 e Panda – hanno raggiunto la quota cumulata del 35,6%, crescendo singolarmente di oltre

Advertisements

Advertisements

3 punti percentuali. La Panda inoltre, nell’anno del suo 40esimo anniversario, ha raggiunto la miglior quota di mercato della sua storia – 17,8% in Europa e 47,8% in Italia – mentre la 500 ha realizzato il miglior market share di sempre fuori dall’Italia, pari al 19,3%.

Il 2020 si è aperto con l’entrata del marchio nel mondo dell’elettrificato, avvenuto lo scorso febbraio con il lancio del motore Mild Hybrid sulle versioni Hybrid Launch Edition di Panda e 500. A maggio si è aggiunta anche la Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic. Nel 2020 le versioni ibride di Panda, 500 e Ypsilon hanno totalizzato 110 mila unità vendute, con un mix di vendita per 500 e Panda superiore al 50% e con la Panda che è stata la vettura ibrida più venduta in Italia, oltre che l’auto più venduta in Italia per il 9° anno consecutivo.

Il percorso di Fiat è proseguito poi a marzo con la presentazione della Nuova 500 “la Prima” cabrio Opening Edition, ed è culminato a ottobre con il lancio internazionale dell’intera gamma della Nuova 500, inclusa la Nuova 500 3+1 “la Prima” Opening Edition.

Il 2020 è stato anche l’anno del rinnovamento completo dei modelli best seller Tipo e Panda, due vetture che rappresentano oltre il 50% delle vendite del marchio. Tra le maggiori novità del 2020 la Nuova Tipo Cross, un vero e proprio “family crossover”, la dinamica Nuova Tipo City Sport e la Nuova Panda Sport. Arriviamo infine al 2021 con l’esordio pochi giorni fa della Nuova Famiglia 500, aggiornata negli allestimenti, nei colori e negli interni.