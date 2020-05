Il settore automotive europeo, che è stato colpito in modo particolarmente grave dalla pandemia da Covid-19, propone attraverso le principali associazioni ACEA, CECRA, CLEPA ed ETRMA – che rappresentano l’intera catena di approvvigionamento automobilistica: dai fornitori di attrezzature e pneumatici, ai produttori di veicoli, ai rivenditori e alle officine – un piano che comprende 25 azioni chiave per garantire un forte riavvio del mercato dei veicoli e dell’economia nel suo complesso. Destinato ai decisori a livello europeo e nazionale, il piano d’azione elenca raccomandazioni concrete per uscire con successo dalla crisi del Covid-19 e proseguire (come sottolinea uno studio di ACEA, l’associazione dei costruttori automobilistici europei, sulla fiscalità del settore) a contribuire con 440,4 miliardi di euro all’anno al sistema fiscale europeo. Nel dettagliato piano d’azione, il settore richiede schemi coordinati di rinnovo dei veicoli per tutti i tipi e categorie di veicoli in tutta l’UE. Ciò aumenterà la domanda privata e commerciale, sosterrà la ripresa economica su tutta la linea e accelererà il ringiovanimento della flotta di veicoli sulle strade europee. Gli incentivi agli acquisti e agli investimenti dovrebbero essere basati su criteri simili in tutta Europa, attingendo a finanziamenti nazionali e dell’UE.

Tali sistemi dovrebbero essere potenziati mediante la ‘demolizione’ dei premi e dovrebbero tenere conto delle ambizioni climatiche della società e degli obiettivi di efficienza delle risorse di concerto con l’impatto economico.

”Ora è fondamentale rimettere in moto l’intera catena del valore automobilistico – ha detto Eric-Mark Huitema, direttore generale di ACEA – Abbiamo bisogno di un rilancio coordinato delle attività industriali e di vendita al dettaglio, con liquidità mantenuta per le imprese. È necessario adottare misure mirate per stimolare la domanda e gli investimenti. Lo stimolo della domanda aumenterà l’utilizzo della nostra capacità produttiva, salvaguardando posti di lavoro e investimenti”. Ecco in sintesi i 25 punti evidenziati dal documento: 1. Pubblicare linee guida armonizzate sulle precauzioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2. Esentare il trasporto merci da chiusure delle frontiere e allineare le misure di controllo delle frontiere 3. Mantenere la fonte centrale di informazioni sulle misure di frontiera istituite dalla Commissione 4. Concedere esenzioni uniformi per il pendolarismo transfrontaliero 5. Considerare la flessibilità temporanea nelle regole di concorrenza 6. Utilizzare le flessibilità di differimento offerte dal codice doganale dell’Unione 7. Riaprire al più presto concessionarie e officine auto 8. Introdurre schemi di rinnovo immediato dei veicoli per tutte le categorie di veicoli in tutta l’UE 9. Rafforzare i piani di rinnovo nazionali con finanziamenti diretti dell’UE 10.Mettere a disposizione strumenti di finanziamento diretto dell’UE per appalti pubblici mirati di nuovi veicoli 11. Avviare senza ritardi i progetti annunciati per le infrastruttura dedicate alla ricarica elettrica e ai carburanti alternativi 12. Accelerare e facilitare gli investimenti nelle infrastrutture digitali di prossima generazione 13. Rinviare tutte le consultazioni pubbliche non essenziali di almeno 2 mesi.

14. Valutare l’impatto della crisi di Covid-19 sulla legislazione rilevante per l’industria 15. Riavviare il processo di omologazione il più rapidamente possibile 16. Applicare la vigilanza del mercato UE della legislazione applicabile 17. Proporre emendamenti alla direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi già nel terzo trimestre del 2020 18. Accelerare le proposte legislative per sostenere l’adozione di carburanti a basse emissioni di carbonio e a basso contenuto di inquinanti 19. Rivedere la ‘Just Transition’ e le ripresa nel post Covid-19 nell’agenda delle competenze 20. Accelerare il lavoro normativo sulla digitalizzazione dei trasporti 21. Garantire un ambizioso bilancio di Orizzonte Europa per sostenere un sistema di trasporto su strada indipendente dal clima 22. Migliorare gli appalti pubblici incentrati sull’innovazione nei trasporti e nella mobilità attraverso i fondi SIE 23. Ampliare le future iniziative di mobilità della BEI per finanziare l’innovazione 24. Supportare il potenziamento e la riqualificazione della forza lavoro 25. Stabilire rapidamente un patto settoriale di competenze per il settore automobilistico.

