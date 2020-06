Fiesta, il modello Ford più venduto in Europa, è, da oggi, disponibile anche in una nuova versione elettrificata. Il Ford EcoBoost Hybrid offre maggiore efficienza, integrando il divertimento alla guida tipico dell’Ovale Blu con prestazioni più potenti, maggiore reattività e accelerazione.

La tecnologia Mild-Hybrid da 48 volt viene introdotta insieme a nuove tecnologie di assistenza alla guida, tra cui l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go e Speed Sign Recognition, per affrontare al meglio il traffico, urbano ed extra urbano. ”L’aggiunta della tecnologia EcoBoost Hybrid ai già molto apprezzati driving dynamics di Fiesta, significa che i clienti potranno avere maggiore potenza e aspettarsi ancora di più dalla propria automobile, abbinati a consumi ridotti – ha affermato Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe – Fiesta EcoBoost Hybrid ci permetterà di offrire i vantaggi dell’elettrificazione a un numero di clienti sempre maggiore”. Ford si è impegnata ad avere una versione elettrificata per ogni veicolo venduto in Europa e i consumatori potranno scegliere tra 18 veicoli elettrificati Ford, entro la fine del 2021.

Inoltre, i propulsori non ibridi di Fiesta sono stati ulteriormente migliorati, grazie al 1.0 EcoBoost di ultima generazione e a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, per ottimizzare l’efficienza e le emissioni di CO2. Fiesta è ora più connessa, grazie all’introduzione della tecnologia del modem integrato FordPass Connect che offre un’esperienza di possesso più semplice e gratificante grazie anche alle funzioni dell’app FordPass. L’ampia gamma Fiesta comprende le versioni Connect e Titanium, il crossover Active di ispirazione suv, la sportiva ST-Line e l’esclusiva Vignale, in modelli di carrozzeria a tre e cinque porte, secondo declinazioni specifiche di ogni allestimento. Nel 2019, l’Ovale Blu ha venduto in Europa oltre 227.100 unità e in Italia oltre 31.700.

Disponibile con potenza da 125 CV, Fiesta EcoBoost Hybrid sfrutta il motore a benzina 1.0 EcoBoost 3 cilindri con un sistema di starter/generator (BISG) azionato da una cinghia da 11,5 kW, che sostituisce l’alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria. A bordo la tecnologia è al servizio della sicurezza: l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go e Speed Sign Recognition supporta l’automobile nel mantenimento della distanza di sicurezza dai veicoli che precedono e riduce lo stress durante i lunghi viaggi, regolando la velocità entro i limiti monitorando i segnali stradali.

La funzionalità Stop&Go – disponibile con il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti – consente al sistema ACC di arrestare completamente il veicolo nella fase di partenza-arresto utilizzando fino al 50% della forza frenante totale e la rimette in marcia automaticamente se la durata dell’arresto è inferiore ai 3 secondi. In caso di arresto superiore ai 3 secondi, il conducente può premere il pulsante al volante o applicare delicatamente l’acceleratore.

La tecnologia del modem FordPass Connect, di serie, consente ai clienti di controllare in remoto più funzioni del veicolo.

Oltre ad aiutare i conducenti a pianificare viaggi più veloci e meno stressanti grazie al Live Traffic, gli aggiornamenti del traffico in tempo reale, tramite l’app FordPass i clienti possono controllare una serie di funzioni tra cui il Door Lock/ Unlock, che consente l’accesso remoto alla vettura e il Remote Start, che consente l’accensione da remoto per le versioni a trasmissione automatica da 7 rapporti, il Vehicle Locator e il Vehicle Status che fornisce informazioni relative ai livelli di carburante, dell’olio e del sistema antifurto.

Anche il sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 3 di Fiesta è stato aggiornato per essere più intuitivo e più facile da usare, con una nuova interfaccia utente che presenta pulsanti più grandi, visualizzati sul touchscreen a colori da 8”. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto rimane inclusa gratuitamente.

