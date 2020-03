Che fosse un ottimo “cavallo di battaglia” (il riferimento alla Mustang non è puramente casuale) lo si era capito fin dalla presentazione internazionale ma che, nei primi due mesi del 2020 diventasse l’ibrida più venduta in Italia, beh… questa sì che è stata una bella sorpresa…

Ford Puma, grazie alla consegna di 1900 unità, quindi, è stata la vettura ibrida più venduta in Italia, nei primi due mesi del 2020.

E’ uno dei 14 modelli elettrificati che Ford introdurrà entro la fine di quest’anno, nell’ambito della strategia che coinvolgerà tutta la gamma, portando i valori di affidabilità, accessibilità e piacere di guida anche sui nuovi veicoli elettrificati.

I clienti che hanno scelto il nuovo crossover, hanno dimostrato di apprezzare le qualità e i vantaggi dell’EcoBoost Hybrid, sviluppato per ottimizzare l’efficienza nei consumi e offrire un’esperienza di guida più reattiva e gratificante. La propulsione Mild-Hybrid è una soluzione economicamente vantaggiosa per una mobilità più consapevole e include importanti vantaggi economici e fiscali, anche in termini di accesso alle aree a traffico limitato.

La motorizzazione EcoBoost Hybrid, offerta con potenza da 125 e 155 CV, rappresenta il primo grado di elettrificazione Ford. Il propulsore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri è supportato, nelle fasi attive di avviamento e accelerazione, da un motore elettrico (starter/generator), alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V. Durante le fasi passive, lo starter/generator consente di recuperare l’energia e di ricaricare la batteria, garantendo il corretto funzionamento di tutti i componenti elettrici della vettura.

“Fin dal lancio, Puma ha entusiasmato subito i clienti perché coniuga un design dalle linee sinuose con una soluzione intelligente dello spazio come il MegaBox e l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid”, ha commentato Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia. “Lo stile seducente di Puma nasconde una praticità da crossover compatto senza precedenti, supportata da tecnologie di assistenza alla guida e strumenti di connettività che il consumatore ormai si aspetta. Puma è l’auto perfetta per chi ricerca stile, funzionalità ma è anche attento ai costi di gestione e all’ambiente”.

Al volante della nuova Puma il piacere di guida è assicurato anche dalle varie modalità di guida garantire dal Drive Modes che consente ai conducenti di impostare i parametri di acceleratore, sterzo e controllo della trazione, oltre ai tempi del cambio per i modelli automatici, per modulare le prestazioni ai diversi scenari.

Le modalità di guida, tra cui Normal, Eco, Sport, Slippery (bassa aderenza) e Trail (sterrato), che consentono ai clienti di personalizzare la propria esperienza di guida in base alle condizioni stradali e metereologiche, hanno anche un layout grafico dedicato, nel quadro strumenti.

Apprezzato anche il MegaBox, il vano aggiuntivo lavabile posto nel bagagliaio, sviluppato per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti, offre una capacità di ulteriori 80 litri ed è in grado di alloggiare oggetti instabili fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale.

Tecnologia e connettività

Puma è il primo crossover compatto a essere dotato del Ford Co-Pilot, l’insieme di sistemi di guida assistita che include l’Adaptive Cruise Control, il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection e il Local Hazard Information, la nuova funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale che informa i conducenti di eventuali situazioni inaspettate sulla strada da percorrere, prima che queste vengano viste o rilevate dai sensori dell’automobile.

Un elemento di particolare comfort è il pad wireless per ricaricare i propri dispositivi anche in movimento. Questi possono rimanere collegati, tramite Bluetooth, al sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 3, consentendo di controllare le funzioni di audio, navigazione e gli smartphone connessi, utilizzando semplici comandi vocali. Inoltre, il modem integrato FordPass Connect trasforma Puma in un hotspot Wi-iFi con connettività disponibile fino un massimo di 10 dispositivi.

