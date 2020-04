Si chiama Whisper Strategy il sistema introdotto da Ford per migliorare le vetture in termini di rumorosità, aumentando la silenziosità del veicolo e contribuendo a rendere i viaggi più confortevoli e meno stancanti per tutti.

Nel progettare nuova Kuga, Ford ha esaminato tutti gli elementi che generano rumorosità, dalle sospensioni alle guarnizioni delle portiere, per comprendere come ottimizzare al meglio la silenziosità all’interno.

Ad esempio, avendo scelto un rivestimento in pelle traforato per i sedili di Kuga Vignale, è stata ridotta l’area totale delle superfici compatte all’interno dell’abitacolo, contribuendo all’assorbimento del rumore rispetto alla sua propagazione.

Inoltre, sono stati inseriti schermi acustici sotto la carrozzeria del veicolo per limitare l’entrata dei rumori provenienti dalla strada e provocati dal vento.

Gli ingegneri Ford hanno trascorso oltre due anni, testando più di 70 pneumatici diversi su varie superfici, come l’asfalto, il cemento grezzo e il ciottolato, in condizioni di manto bagnato e asciutto, guidando a varie velocità per trovare le specifiche esatte che ne riducessero al minimo la rumorosità, senza rinunciare ai massimi livelli di comfort e aderenza.

Inoltre, i condotti dietro i pannelli esterni che consentono ai cavi e ai componenti nascosti di passare da un’area all’altra dell’auto, sono più piccoli e più stretti per limitare uleriormente il flusso d’aria all’interno del veicolo.

Per quanto riguarda la versione plug in hybrid, l’utilizzo della modalità di guida EV Now permette di spegnere il motore a benzina e di alimentare il suv utilizzando solo la batteria e il motore elettrico, raggiungendo livelli di rumorosità interna di soli 52 dB (A) – l’equivalente a quello delle piogge moderate (risultati dei test condotti in regimi controllati).

Kuga Plug-In Hybrid Vignale è anche equipaggiata con l’Active Noise Control, sistema che rileva i suoni a bassa frequenza all’interno dell’abitacolo, attraverso microfoni posizionati strategicamente, ed è in grado di controbilanciarli con l’emissione di onde sonore di frequenza opposta attraverso il sistema audio della vettura, il B&O Sound System.

Un test condotto da Ford ha dimostrato come gli occupanti della nuova Kuga Plug-In Hybrid siano esposti a una rumorosità interna pari a un quarto di quella sperimentata dai loro nonni in viaggio a bordo di unaFordAnglia del 1966. La maggior parte delle persone percepisce che un suono è due volte più alto di un altro, quando il secondo supera il primo di circa 10 decibel.

