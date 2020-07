La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha confermato che il produttore sudcoreano di pneumatici premi un Hankook Tire & Technology sarà il prossimo partner dell’ABB FIA Formula E World Championship a partire dalla stagione 2022/2023 con il debutto delle monoposto Gen3. La prossima generazione delle monoposto elettriche di Formula E sarà caratterizzate da un potenza rigenerativa totale di 600 kW (350 al motore posteriore e 250 a quello anteriore) e da un sistema di carica rapida che rivoluzionerà questa innovativa serie di competizioni automobilistiche. ”Tutti i nostri dipendenti nel mondo – ha detto Sooil Lee, presidente e COO di Hankook Tire e Technology – sono molto orgogliosi del fatto che Hankook sia stata scelta dalla FIA con un bando di gara e dell’approvazione da parte del Consiglio Automobilistico Mondiale della FIA come futuro partner tecnologico e per gli pneumatici per l’ABB FIA Formula E Championship. La nostra azienda accompagna l’impegno della Formula E verso una crescita sostenibile e siamo entusiasti di partecipare a questo percorso come loro partner nella Gen3”.I principali produttori di auto elettriche stanno già utilizzando gli pneumatici EV appositamente realizzati da Hankook per il primo equipaggiamento dei loro modelli stradali. Ora l’azienda sudcoreana si unirà alla Formula E per creare un mondo migliore e più pulito offrendo una tecnologia futuristiche che sarà applicata a pneumatici appositamente progettati per le corse di Formula E ed in cui verrà utilizzata la propria competenza tecnica. I nuovi pneumatici Hankook, progettati e sviluppati ‘su misura’ per la Formula E Gen3 potranno essere usati sia sull’asciutto sia sul bagnato e presenteranno una resistenza al rotolamento molto ridotta, in grado di migliorare l’efficienza dei veicoli elettrici. Inoltre, offriranno prestazioni stabili indipendentemente dall’usura e conterranno materiali sostenibili anche biologici.

