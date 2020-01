Max Guenther ha vinto l’ePrix di Santiago, terza prova del campionato di Formula E 2019-2020. Il pilota della BMW ha dato spettacolo, prendendosi la prima posizione – ai danni di Antonio Felìx da Costa – grazie a un gran sorpasso nel corso dell’ultimo giro. Sale sul podio Mitch Evans (Jaguar) che era partito dalla pole.

La terza gara della Stagione dell’ABB FIA Formula E, che si è svolta a Santiago del Cile, sigla anche la cinquantesima partecipazione del costruttore premium francese Ds in questo campionato di monoposto elettriche. Dopo una gara piena di emozioni, l’occasione è stata festeggiata a dovere con il primo podio di Da Costa con i colori del team DS TECHEETAH. Dopo un avvio di gara folgorante, il due volte campione Jean-Éric Vergne è stato costretto all’abbandono e attende con impazienza l’appuntamento del Messico! « Il 50° E-Prix di DS Automobiles ci ha tenuti tutti in fibrillazione», dichiara con entusiasmo Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance. « La gara è stata appassionante e i nostri piloti hanno dimostrato che il nostro obiettivo è sempre vincere. Nonostante la delusione per l’abbandono di Jean-Éric siamo molto soddisfatti del secondo posto di Antonio, conquistato dopo una magnifica rimonta,ma soprattutto del ritmo che hanno tenuto le nostre auto in gara. Sappiamo che avremmo potuto fare di più, ma ci rimettiamo al lavoro con lo stesso obiettivo: conservare le nostre due corone! » La piccola nota di delusione di Antonio Felix Da Costa nasce dall’aver mancato per un soffio la possibilità di regalare al suo nuovo patron la prima vittoria nel corso della terza gara insieme. Il portoghese, partito dalla 10a posizione in griglia, ha tentato di passare in testa nell’ultimo giro, ma ha dovuto desistere, lasciando andare la vittoria a qualche curva dal traguardo.

