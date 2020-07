La Formula E riparte dopo il forzato stop per il Coronavirus. Il prossimo appuntamento è a Berlino, dove si terranno sei gare.

Porsche, che sta completando il primo anno da ‘matricola’ del circus elettrico, punta a migliorare i risultati fin qui ottenuti – un podio ed una pole position -, magari con una vittoria. Molto carichi i due piloti della scuderia tedesca, André Lotterer e Neel Jani, che si dicono entrambi felici di tornare alle gare dopo i duri mesi di lockdown. “Sei gare in nove giorni sono un sogno – dice Lotterer – e vedremo se tutto l’allenamento al simulatore, la preparazione di questi mesi darà i suoi frutti”. Quanto agli avversari, sa che non saranno teneri: “Vorranno vincere, ma noi dovremo essere migliori di loro: voglio vincere delle gare – conclude – penso di poterci riuscire”. Jani punta invece sull’affiatamento del gruppo, giovane e motivato: “Dobbiamo puntare sulla preparazione. D’ora in poi, tutto sarà diverso. E tutto potrà succedere”.

