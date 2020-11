ROMA – “Una visione si sta trasformando in realtà”: con questo slogan Bmw ha svelato la iX, evoluzione del concept Vision iNEXT, prossima ad arrivare sulle strade nella versione di serie alla fine del 2021. Più che di un’automobile si tratta di un’”officina tecnologica”. Un contenitore su quattro ruote di tutte quelle che sono le più avanzate soluzioni ideate dal costruttore nel campo della elettrificazione, digitalizzazione e connettività.

Concepita

fin dall’inizio come vettura a zero emissioni alimentata a batterie, nella linea l’iX ridefinisce per Bmw il concetto di Sports Activity Vehicle. Il design minimalista della carrozzeria spaceframe in alluminio, posata su una gabbia in carbonio per limitarne al massimo il peso, manifesta l’indole pioneristica del modello, paragonabile nella lunghezza e larghezza alla Bmw X5 e caratterizzato all’esterno dalla struttura chiara e i contorni quasi rettangolari attorno ai passaruota che si traducono in un aspetto imponente ma allo stesso tempo dinamico grazie al Cx di solo 0,25.

L’identità del marchio è ribadita nella parte frontale dalla griglia a doppio rene verticale, completamente chiusa, non necessitando la propulsione elettrica di raffreddamento, che funge da pannello digitale intelligente e integra dietro una superficie trasparente telecamere, radar e altri sensori per il funzionamento dei sistemi di bordo. Mentre particolari come i sottili gruppi ottici, le maniglie a filo (azionabili con la semplice pressione di un pulsante) e i finestrini laterali senza telaio rivelano alla vista l’anima hi-tech della vettura. “L’auto è tecnologicamente complessa, ma allo stesso tempo molto pulita e senza complicazioni,” spiega Adrian van Hooydonk, capo del centro stile Bmw.

Anche all’interno la iX appare lontano da tutto e da tutti. “Offre uno spazio di vita mobile in cui le persone si sentiranno a proprio agio”, dice sempre van Hooydonk. Una miscela di materiali di alta qualità, sedili di nuova concezione con poggiatesta integrati e un tetto panoramico in vetro eccezionalmente ampio rendono l’abitacolo un lussuoso ambiente, paragonabile ad un salotto, che ruota attorno alle esigenze e alle emozioni del guidatore e degli altri occupanti.

L’assenza del tunnel centrale aumenta la sensazione di spazio e la console davanti ai posti anteriori è realizzata per sembrare un mobile di alta qualità. I display ed i comandi sono tutti ridotti all’essenziale, rafforzando ulteriormente l’impressione di un ambiente ordinato che svela le varie tecnologie solo quando è necessario per un approccio discreto e non invadente e dove perfino il proiettore dell’Head-Up Display e gli altoparlanti dell’impianto audio sono invisibili. Il volante di forma esagonale, con un interruttore a bilanciere per la selezione delle marce, e il display curvo del sistema operativo Bmw d’ultima generazione, permettono poi alla iX di offrire un orientamento futuristico perfino nella guida, ponendosi anche in questo come ammiraglia del marchio.

Destinata a essere prodotta nello stabilimento di Dingolfing (Germania), la iX nasconde sotto al suo elegante vestito una propulsione elettrica eDrive di quinta generazione costruita senza fare uso di materie prime critiche, note come terre rare. Questa sviluppa oltre 370 kW (500 Cv) di potenza, sufficienti a far scattare l’auto da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi, con un consumo di energia combinato inferiore a 21 kWh per 100 Km nel ciclo di prova WLTP. Le batterie, della capacità di circa 100 kWh, permettono un’autonomia di oltre 600 chilometri e sfruttando una ricarica rapida CC fino a 200 kW possono fare il pieno di elettroni dal 10 all’80% in meno di 40 minuti.

A bordo la tedesca vanta pure tra gli equipaggiamenti una piattaforma evoluta per la guida autonoma e i servizi digitali. “Ha una potenza di calcolo 20 superiore a quella montata sui precedenti modelli della Casa, compatibile con il 5G”, dicono i tecnici di Monaco, sottolineando come la iX aprirà la strada a una futura generazione di automobili con i quali Bmw intende ridefinire sostenibilità, piacere di guida e, suona quasi come una provocazione nei confronti dei costruttori rivali, anche cosa significa veramente essere premium.

Fonte www.repubblica.it

