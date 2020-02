Una grossa frana si è abbattuta la notte scorsa sulla strada provinciale 13 di Arni, che collega la Garfagnana all’Alta Versilia. La strada è chiusa al transito all’altezza di Isola Santa.

Per valutare l’entità dello smottamento sono in corso verifiche dei tecnici della Provincia di Lucca, ma anche di Enel e del Comune. Isola Santa non è isolata ma raggiungibile al momento solo percorrendo la Sp 13 dalla Versilia.



