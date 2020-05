Il Governo francese sta per varare un importante piano di sostegno al settore dell’automobile, basato essenzialmente su incentivi alla rottamazione per un ammontare di 1 miliardo di euro. L’annuncio sarà dato di persona domani 26 maggio dal presidente Emmanuel Macron per risolvere – si legge su Auto Plus – ”la crisi industriale, la questione dei posti di lavoro e la trasformazione del settore verso i veicoli puliti”.

Secondo Le Parisien, Macron dovrebbe presentare un piano che includerà il ripristino di un premio di 2.000 euro per l’acquisto di modelli ibridi, un aumento di quello a favore delle auto elettriche (da 6.000 a 8.000 euro) e un incentivo alla rottamazione per i vecchi diesel. Ma sul tema è intervenuta pesantemente anche l’organizzazione Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) il cui presidente Francis Bartholomé ha ribadito che includere nel piano i modelli elettrici ed elettrificati sarebbe come ”dare colpi di spada all’acqua”. Per CNPA occorre intervenire subito e in modo efficace, con un solo tipo di ‘incentivo’ – pari a 2.000 euro – che non ponga condizioni e che permetta di acquistare auto nuove o usate, benzina o diesel, purché Euro 6. Alla luce del danno di tesoreria provocato da due mesi di fermo dei veicoli nei depositi delle concessionarie (di cui il 95% con motore benzina e diesel) pari a circa 10 miliardi di euro, CNPA afferma la necessità di ”una ripresa massiccia e globale liberando i piazzali e le scorte” che fra auto nuove e usate valgono tra 800mila e 1 milione di unità. CNPA ha inoltre chiesto ulteriori misure a sostegno della domanda, quali riduzione della tassazione sui servizi di revisione periodica e sulle riparazioni; minori imposte sulle parti ricondizionate; introduzione di un ‘bonus di riparazione’ da 100 euro sper veicoli di età superiore ai 5 anni e istituzione di un ‘bonus turistico’ per il noleggio a breve termine.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram