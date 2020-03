Dal prossimo primo luglio Frank Weber sarà il nuovo membro del board di Bmw Group con responsabilità per lo sviluppo del prodotto. In questa posizione succederà a Klaus Froehlich che, da quella data andrà in pensione. Weber, che riferirà a Oliver Zipse, CEO di Bmw Group, è attualmente direttore dei prodotti Rolls-Royce e della gamma di fascia alta Bmw, posizione che occupa dal 2018. 54 anni, Weber è laureato alla Technical University of Darmstadt (Germania) dove, nel 1995, ha iniziato la sua carriera come assistente. Entrato in Adam Opel AG nel 1991 ha ricoperto varie posizioni nel settore dello sviluppo di prodotti di Adam Opel AG e General Motors. Nel 2001 Weber è diventato direttore dei programmi per Adam Opel in Germania, per poi passare nel 2004 a guidare il settore concept engineering avanzato di Adam Opel Germany. Tre anni più tardi è entrato a far parte della General Motors negli Stati Uniti in qualità di vehicle line executive per i modelli Chevrolet Volt e Opel Ampera. Nel 2010 è diventato vicepresidente della pianificazione aziendale e dei prodotti per Adam Opel in Germania. L’ingresso di Weber in Bmw Group è del 2011 quando è diventato responsabile dello sviluppo ‘total vehicle’, devntando poi capo della linea di modelli Bmw Group Grand Series.

