ROMA – Con la composizione del Consiglio di amministrazione e la denominazione sociale della nuova entità, l’arrivo di “Free2Move eSolutions” è sempre più vicino. La joint venture tra Stellantis ed Engie Eps, annunciata lo scorso 26 gennaio, si dedicherà al supporto e all’agevolazione della transizione alla mobilità elettrica offrendo soluzioni innovative studiate ad hoc per i player della catena del valore, sia privati, sia aziendali. L’ambito di azione delle attività di Free2Move eSolutions sarà ad ampio raggio e spazierà dalle infrastrutture di ricarica (installazione, assistenza ed esercizio) agli abbonamenti per la ricarica pubblica e domestica a canone mensile, fino alla gestione del ciclo di vita delle batterie e a servizi energetici avanzati come l’integrazione di sistemi Vehicle-to-Grid (V2G) e soluzioni di gestione energetica per ridurre il costo totale di proprietà dei veicoli.

All’atto pratico la nuova joint venture tra Stellantis e Engie Eps semplificherà l’accesso alla e-mobility e arricchirà l’attuale portafoglio di Free2Move con una serie di offerte dedicate completamente alla mobilità elettrica. Free2Move (nell’orbita del gruppo Stellantis) è una società tecnologica specializzata nella mobilità, ed è stata creata nel 2016 con l’obiettivo di semplificare e garantire la mobilità ai clienti privati e aziendali con soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze, ovunque e in qualsiasi momento, da un’ora a un giorno, un mese o più, attraverso una piattaforma unica. La società offre inoltre soluzioni avanzate a sostegno della transizione energetica e della gestione della flotta per professionisti.

La nuova joint venture è stata fondata a livello globale ed è supportata da un team dotato di grandi competenze e con uno specifico know-how per progettare, sviluppare, produrre, distribuire e vendere soluzioni innovative per la mobilità elettrica in tutto il Vecchio Continente, e successivamente anche ben oltre i confini europei. Il Consiglio di amministrazione di Free2Move eSolutions sarà composto da sei membri: Roberto Di Stefano, che rappresenta Stellantis, sarà il ceo e Carlalberto Guglielminotti, proveniente da Engie Eps e Young Global Leader 2020 del World Economic Forum, sarà il presidente.

Gli altri membri del Cda saranno Brigitte Courtehoux (ceo di Free2Move Brand e membro del Global Executive Committee di Stellantis) e Davide Mele (deputy chief operating officer enlarged Europe) di Stellantis, con Luigi Michi (già head of strategy and system operation in Terna e in Enel) e Giovanni Ravina (chief innovation officer) che rappresenta Engie Eps. Il via libera alla nuova società Free2Move eSolutions da parte delle autorità competenti è già stato ratificato per cui il completamento della joint venture è previsto entro il prossimo mese di giugno. (m.r.)