ROMA – Mobileye, società israeliana di veicoli a guida autonoma controllata dalla multinazionale statunitense Intel, ha annunciato una partnership con la casa automobilistica cinese Geely Automobile Holdings.

Il nuovo sistema Mobileye SuperVision, basato sulla tecnologia di guida autonoma, sarà installato nel nuovo veicolo elettrico Zero Concept, lanciato da Lynk & Co, marchio automobilistico di proprietà di Geely.

Per la prima volta, Mobileye fornirà sia l’hardware che il software, nonché gli aggiornamenti per aggiornare costantemente i sistemi di assistenza alla guida.

I sistemi Mobileye da installare comprendono 11 telecamere perimetrali, sette delle quali a lungo raggio con capacità di tracciamento a 360 gradi, e un pacchetto di mappe che insieme consentono ai veicoli di operare senza conducente su tutti i tipi di strade, a scorrimento veloce o urbane.

Geely’s Auto Group, con sede nella città di Hangzhou nella provincia dello Zhejiang, è uno dei principali produttori automobilistici del settore.

Mobileye, con sede a Gerusalemme, sviluppa, produce e commercializza sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) basati su tecnologie di elaborazione delle immagini. È stata acquisita nel 2017 da Intel per 15,3 miliardi di dollari.Fonte www.repubblica.it

