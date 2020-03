Pronta risposta di Gemballa, storico ‘rivale’ del preparatore Ruf, alla presentazione della concept Rodeo, cioè la Porsche 911 completamente ricostruita per farne un fuoristrada in chiave ‘western’ e dotata di quattro ruote motrici e sospensioni rialzate. Ora Steffen Korbach, proprietario e CEO di Gemballa che ha sede a Leonbeg in Germania, conferma il programma per mettere in produzione il modello Avalanche 4.2 RS – anch’esso con forte caratterizzazione off-road – che era stato anticipato con un concept basato sulla Porsche serie 991 al Salone di Ginevra del 2017. Gemballa ha annunciato che completerà la Avalance 4.2 RS partendo dalla attuale serie 992, e con ”prestazioni – ha detto Korbach – che supereranno tutti i modelli comparabili. Non è ancora chiaro che questa insolita variante suv-coupé 4×4 della 911 verrà proposta anche con il motore della Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo che è attualmente disponibile con 818 Cv ma che secondo il preparatore di Leonberg dovrebbe essere lanciato in estate anche in variante da 1.000 Cv.

