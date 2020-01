Si chiama GV80 il primo SUV firmato Genesis. I responsabili del marchio ‘Premium’ di Hyundai, hanno infatti diffuso nelle scorse ore le prime immagini del nuovo veicolo che andrà ad ampliare la gamma già in circolazione, ovvero affiancando le berline G70, G80 e G90, in ordine dalla più piccola alla più grande, per dimensioni e concetto del lusso.

Il brand Genesis è stato creato dalla casa automobilistica coreana nel 2015, quando Hyundai ha pensato di dare vita al proprio marchio di prestigio, per sfidare in alcuni Paesi come la Cina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud, i successi di Audi, BMW, Lexus e anche Mercedes. Il primo SUV di casa Genesis è un modello di grandi dimensioni, con due o tre file di sedili e che arriverà nelle concessionarie in questo mese di gennaio, inizialmente solo in Corea del Sud. Genesis GV80 è stata disegnata presso i centri stile di Rüsselsheim (Germania), Irvine (Stati Uniti) e Namyang (Sud Corea) ed è un’evoluzione del prototipo GV80 Concept del 2017. Rispetto a quest’ultimo, cambiano diverse cose, come la mascherina che è sempre a forma di diamante ma ha dimensioni maggiori.

Le fiancate hanno forme più scolpite e si ispirano al prototipo anche i sottili fari a led su due livelli. Dentro, invece, la Genesis GV80 sembra essere caratterizzata da un design minimalista, con il posto guida dominato dal tunnel centrale e le dimensioni importanti dello schermo del sistema multimediale, in posizione rialzata. La Genesis GV80 è basata sullo stesso pianale a trazione posteriore delle berline che l’hanno preceduta e dovrebbe avere gli stessi motori: V6 3.3 e 3.7, oltre ad un possibile V8 5.0.

