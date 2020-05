Le immatricolazioni di veicoli in Germania sono calate in modo drastico in aprile a causa dell’emergenza coronavirus, registrando un -61% rispetto all’anno precedente. Lo rende noto l’ufficio federale della Motorizzazione civile tedesca. Appena 121.000 nuovi veicoli sono stati immatricolati nel mese di aprile di quest’anno, secondo l’autorità federale con sede a Flensburg. I concessionari sono rimasti chiusi fino al 20 del mese e molte case di produzioni automobilistiche hanno interrotto la produzione. “Abbiamo a che fare con un crollo del mercato senza precedenti” ha detto Reinhard Zirpel, presidente dell’assoziazione internazionale dei costruttori

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram