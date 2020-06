Ci sono ancora incertezze sugli interventi che il Governo di Berlino attuerà, nell’ambito del maxi piano di risanamento globale con 130 miliardi di euro in due anni, nell’ambito specifico dell’automobile e della sua industria. Va ricordato innanzitutto che questo nuovo annuncio fa seguito all’enorme piano da oltre 1.000 miliardi di euro istituito a marzo, al culmine della pandemia, che già sta fornendo aiuti alle imprese attraverso erogazioni e prestiti garantiti. Alcuni aspetti del nuovo provvedimento sono certi, come la riduzione temporanea dell’IVA dal 19% al 16% (e dal 7% al 5% per i beni e i servizi soggetti ad aliquota ridotta) dal primo luglio e fino al prossimo 31 dicembre, con evidenti ricadute sui prezzi di tutte le auto nuove e usate. Ma oltre al raddoppio del bonus per i modelli elettrici, che per quelli con prezzo sotto ai 40.000 euro (come la nuova Volkswagen ID.3) salirà da 3.000 e 6.000 euro, non c’è ancora chiarezza – o meglio molti sperano in spazi di manovra – sul destino delle auto ‘normali’ come quelle con motore a benzina o a gasolio, comprese quelle MHEV. E’ pur vero che la manovra, che ha destinato 2,2 miliardi di euro a questi incentivi, dovrebbe ‘premiare’ – secondo quanto riporta AutoBild – con quello che viene definito bonus innovazione anche i modelli ibridi plug-in (4.500 euro del Governo per modelli fino a 40.000 euro e 3.750 con quelli da 40.000 a 65.000 euro) includendo nello schema dei contributi anche le full electric di prezzo più elevato, appunto fra 40 e 65mila euro, con 5.000 euro di bonus. Ma resta la parziale insoddisfazione di una parte degli addetti ai lavori e del mondo politico per un insieme di provvedimenti che guarda lontano – visti il 2,5 miliardi dedicati alle infrastrutture di ricarica e i 7 miliardi per lo sviluppo dell’idrogeno – ma non risolve i problemi immediati né delle concessionarie né dell’industria, che in Germania vale 435 miliardi di euro e occupa 830.000 addetti. Per il presidente dell’Associazione dei Produttori (VDA), Hildegard Mueller la riduzione dell’IVA e delle tariffe dell’elettricità ”sono impulsi positivi che contribuiranno a rivitalizzare in parte la debole domanda di automobili. Ma per rimanere competitivi e combinare protezione del clima e situazione economica, è necessario proporre uno schema di aiuti che includa anche le automobili con i motori termici più moderni”. I Ministri federali Andreas Scheuer (CSU, Trasporti) e Peter Altmaier (CDU, Economia), nonché i Primi Ministri dei cosiddetti Autolaender – Baviera, Baden-Wuerttemberg e Bassa Sassonia – avevano richiesto importanti interventi finanziari a causa della crisi derivata dal Coronavirus comprendendo nelle misure anche i modelli – che le aziende hanno prodotto in grande quantità, anche perché molto richiesti dal mercato fino al lockdown – con moderni motori benzina e diesel. Secondo i piani originali – ribadisce Auto Bild – uno specifico incentivo all’acquisto avrebbe dovuto entrare a far parte del pacchetto varato dal Governo Federale. Ma la lobby automobilistica non ha potuto ottenere, salvo modifiche che potrebbero potenzialmente essere introdotte, nessuna soddisfazione sulla richiesta di sovvenzionare i motori a combustione all’avanguardia e quindi rispettosi dell’ambiente.

